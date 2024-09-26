На территории Индии бурлит мощный ливень и грозы, что уже привело к гибели нескольких человек, а также парализовало автомобильное и железнодорожное движение.

Что известно о последствиях масштабного ливня в Индии

Отмечается, что риск возникновения наводнения в индийском городе Мумбаи объявлен красный уровень опасности.

После затоплений многих улиц города в результате ливня были отменены десятки авиационных и железнодорожных рейсов.

Подчеркивается, что в отдельных районах экономической столицы Индии с населением более 21 млн человек выпало более 250 мм осадков.

Для сравнения это почти в 5 раз превышает месячное количество осадков в Лондоне.

По данным Индийского метеорологического департамента, это самое большое количество осадков за один день с сентября 2020 года. По меньшей мере, четыре человека погибли в результате инцидентов, связанных с этим дождем, — говорится в материале издания. Поделиться

VIDEO | Heavy rainfall lashes various parts of Mumbai. Visuals from Marine Lines station.



(Full video available on PTI Videos — https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/VOm8T1HPel — Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2024

Что известно о погибших в результате масштабного ливня и наводнений в Индии

Подчеркивается, что одна женщина утонула в открытом водостоке, а двое мужчин погибли в результате удара молнии в районе Калян.

Еще одна женщина погибла вблизи водопада в городе Хополе, примерно в 80 километрах от Мумбая.

Работа международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи Махараджа в Мумбаи серьезно нарушена: отменено не менее 36 рейсов, что привело к задержкам и сбоям для тысяч путешественников. Железнодорожное сообщение, которым ежедневно пользуются миллионы людей, также сильно пострадало, особенно между Курлой и Тхане, где из-за подтопления застряли пассажиры, отмечается в публикации. Поделиться

The rain is not taking the name of stopping. Heavy rains continue in Mumbai and its suburban areas.



The Meteorological Department has issued a red alert for Mumbai and Thane. In which there is a possibility of very strong lightning and strong winds today

Be alert, be safe.… pic.twitter.com/eNggoY3lx9 — Abu Saad (@iamsaadizhaan) September 26, 2024

По данным издания, красный уровень опасности остается в силе для Мумбая и соседних районов, власти просят жителей оставаться в помещениях и по возможности избегать поездок.

Дороги по всему городу, в том числе в Андхери, Чембуре и Викхроле, затоплены. Школы и колледжи закрыли как меру пресечения. Акцентируется, что метеорологи прогнозируют в ближайшие дни более сильные дожди.