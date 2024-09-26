На территории Индии бурлит мощный ливень и грозы, что уже привело к гибели нескольких человек, а также парализовало автомобильное и железнодорожное движение.
Главные тезисы
- Мощный ливень и грозы в Индии привели к гибели нескольких человек и парализовали транспортную инфраструктуру.
- Мумбай переживает месячный объем осадков Лондона за один день, что привело к серьезному ущербу и отмене десятков рейсов и поездов.
- Наводнения в городе привели к смерти четырех человек, включая утопление, удар молнии и другие стихийные бедствия.
- Метеорологи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды и усиление дождей в ближайшие дни, сохраняется красный уровень опасности.
- Власти призывают жителей Индии оставаться в безопасных местах и избегать ненужных поездок из-за серьезных наводнений и сбоев в транспортной системе.
Что известно о последствиях масштабного ливня в Индии
Отмечается, что риск возникновения наводнения в индийском городе Мумбаи объявлен красный уровень опасности.
После затоплений многих улиц города в результате ливня были отменены десятки авиационных и железнодорожных рейсов.
Подчеркивается, что в отдельных районах экономической столицы Индии с населением более 21 млн человек выпало более 250 мм осадков.
Для сравнения это почти в 5 раз превышает месячное количество осадков в Лондоне.
VIDEO | Heavy rainfall lashes various parts of Mumbai. Visuals from Marine Lines station.— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2024
(Full video available on PTI Videos — https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/VOm8T1HPel
Что известно о погибших в результате масштабного ливня и наводнений в Индии
Подчеркивается, что одна женщина утонула в открытом водостоке, а двое мужчин погибли в результате удара молнии в районе Калян.
Еще одна женщина погибла вблизи водопада в городе Хополе, примерно в 80 километрах от Мумбая.
The rain is not taking the name of stopping. Heavy rains continue in Mumbai and its suburban areas.— Abu Saad (@iamsaadizhaan) September 26, 2024
The Meteorological Department has issued a red alert for Mumbai and Thane. In which there is a possibility of very strong lightning and strong winds today
Be alert, be safe.… pic.twitter.com/eNggoY3lx9
По данным издания, красный уровень опасности остается в силе для Мумбая и соседних районов, власти просят жителей оставаться в помещениях и по возможности избегать поездок.
Дороги по всему городу, в том числе в Андхери, Чембуре и Викхроле, затоплены. Школы и колледжи закрыли как меру пресечения. Акцентируется, что метеорологи прогнозируют в ближайшие дни более сильные дожди.
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