Индия страдает от мощного ливня ― видео
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Проиcшествия
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Индия страдает от мощного ливня ― видео

Мощный ливень в Индии
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Источник:  The Independent

На территории Индии бурлит мощный ливень и грозы, что уже привело к гибели нескольких человек, а также парализовало автомобильное и железнодорожное движение.

Главные тезисы

  • Мощный ливень и грозы в Индии привели к гибели нескольких человек и парализовали транспортную инфраструктуру.
  • Мумбай переживает месячный объем осадков Лондона за один день, что привело к серьезному ущербу и отмене десятков рейсов и поездов.
  • Наводнения в городе привели к смерти четырех человек, включая утопление, удар молнии и другие стихийные бедствия.
  • Метеорологи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды и усиление дождей в ближайшие дни, сохраняется красный уровень опасности.
  • Власти призывают жителей Индии оставаться в безопасных местах и избегать ненужных поездок из-за серьезных наводнений и сбоев в транспортной системе.

Что известно о последствиях масштабного ливня в Индии

Отмечается, что риск возникновения наводнения в индийском городе Мумбаи объявлен красный уровень опасности.

После затоплений многих улиц города в результате ливня были отменены десятки авиационных и железнодорожных рейсов.

Подчеркивается, что в отдельных районах экономической столицы Индии с населением более 21 млн человек выпало более 250 мм осадков.

Для сравнения это почти в 5 раз превышает месячное количество осадков в Лондоне.

По данным Индийского метеорологического департамента, это самое большое количество осадков за один день с сентября 2020 года. По меньшей мере, четыре человека погибли в результате инцидентов, связанных с этим дождем, — говорится в материале издания.

Что известно о погибших в результате масштабного ливня и наводнений в Индии

Подчеркивается, что одна женщина утонула в открытом водостоке, а двое мужчин погибли в результате удара молнии в районе Калян.

Еще одна женщина погибла вблизи водопада в городе Хополе, примерно в 80 километрах от Мумбая.

Работа международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи Махараджа в Мумбаи серьезно нарушена: отменено не менее 36 рейсов, что привело к задержкам и сбоям для тысяч путешественников. Железнодорожное сообщение, которым ежедневно пользуются миллионы людей, также сильно пострадало, особенно между Курлой и Тхане, где из-за подтопления застряли пассажиры, отмечается в публикации.

По данным издания, красный уровень опасности остается в силе для Мумбая и соседних районов, власти просят жителей оставаться в помещениях и по возможности избегать поездок.

Дороги по всему городу, в том числе в Андхери, Чембуре и Викхроле, затоплены. Школы и колледжи закрыли как меру пресечения. Акцентируется, что метеорологи прогнозируют в ближайшие дни более сильные дожди.

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