Ученые ищут объяснение мощным ливням в Сахаре
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые ищут объяснение мощным ливням в Сахаре

Дожди в Сахаре
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Источник:  Live Science

В пустыне Сахара, которая является одним из самых засушливых мест на Земле, неожиданно прошел сильный ливень.

Главные тезисы

  • Внезапные мощные ливни в Сахаре могут быть результатом изменений климата и влияния человеческой деятельности.
  • Интенсивность осадков в пустыне может свидетельствовать о смещении пояса межтропической конвергенции и повышенном уровне осадков из-за теплых вод в океанах.
  • Ученые считают, что аномальные осадки в Сахаре могут быть связаны с изменениями ураганов в Атлантике и последствиями глобального потепления.
  • Сезон сильных ливней в Сахаре удивил ученых, которые отмечают важность изучения естественных колебаний климата и влияния человеческой деятельности на погоду.
  • Нарастающее количество осадков в Сахаре может стать обычным явлением из-за изменений в океанах и теплее ставшей среды, что говорит о необходимости более глубокого изучения и принятия мер по сокращению выбросов парниковых газов.

Что известно о возможных причинах ливня в Сахаре

Отмечается, что такое редкое для Сахары явление как ливень могло быть вызвано сезоном ураганов в Атлантике.

При этом дожди настолько мощные, что в результате наиболее засушливые регионы Северной Африки начинают страдать от муссонов и наводнений.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах Сахары в сентябре должно выпасть в 5 случаев больше осадков, чем обычно.

Ученые удивили мощные ливни в Сахаре
Дожди в Сахаре

По словам ученого по изучению атмосферы из Федерального технического университета (ETH) Цюриха Моше Армона, сами по себе осадки не являются каким-то необычным явлением для Сахары, однако интенсивность осадков привела к затоплению больших пустынных участков, среди которых и те, что расположены дальше на севере и обычно остаются сухими.

По мнению ряда специалистов, мощные осадки являются частью естественного колебания климата Земли, однако большинство убеждены, что речь идет о последствиях глобальных климатических изменений, вызванных человеком.

Что привело к изменению погоды в Сахаре

Ученые предполагают, что аномально мощные осадки в Сахаре могут быть связаны с необычно слабым сезоном ураганов в Атлантике.

Метеорологи подчеркивают, что в этом году впервые за 27 лет выходные на День труда в США прошли без формирования в Атлантике названного шторма.

По словам метеоролога из Национального управления океанических и атмосферных исследований Джейсона Даниона, более половины названных штормов и 80-85% крупных ураганов в Атлантике ежегодно обычно приходят из региона к югу от Сахары.

В типичный сезон ураганов атмосферные волны перемещаются от западного побережья Африки к северной части Атлантического океана вдоль так называемой зоны межтропической конвергенции (ITCZ) — пояса, окружающего экватор, где встречается воздух из Северного и Южного полушарий.

Этот пояс переносит облака, дождь и штормы над Атлантикой, которые в сочетании с теплыми атлантическими водами превращаются в тропические штормы и ураганы.

Однако часть пояса (ITCZ) в этом году сместилась на север и оказалась над северной Сахарой.

У ученых нет понимания, чего так произошло. Хотя ранее климатические модели предусматривали такое смещение на север из-за потепления океана и более высоких температур воздуха, поскольку выбросы углерода нагревают Северное полушарие быстрее, чем Южное.

Это привело к тому, что пояс начал переносить дожди дальше на север Африки, чем обычно через Сахару, в то время как атмосферные волны из Африки также смещаются к северу от своего обычного пути.

Чрезвычайно высокое количество осадков в Сахаре может быть связано с более теплыми, чем обычно, водами северной части Атлантического океана и Средиземного моря.

В будущем Сахара может все чаще испытывать более влажные условия, поскольку деятельность человека, особенно выбросы парниковых газов, заставляют океаны поглощать больше тепла.

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