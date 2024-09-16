В пустыне Сахара, которая является одним из самых засушливых мест на Земле, неожиданно прошел сильный ливень.
Главные тезисы
- Внезапные мощные ливни в Сахаре могут быть результатом изменений климата и влияния человеческой деятельности.
- Интенсивность осадков в пустыне может свидетельствовать о смещении пояса межтропической конвергенции и повышенном уровне осадков из-за теплых вод в океанах.
- Ученые считают, что аномальные осадки в Сахаре могут быть связаны с изменениями ураганов в Атлантике и последствиями глобального потепления.
- Сезон сильных ливней в Сахаре удивил ученых, которые отмечают важность изучения естественных колебаний климата и влияния человеческой деятельности на погоду.
- Нарастающее количество осадков в Сахаре может стать обычным явлением из-за изменений в океанах и теплее ставшей среды, что говорит о необходимости более глубокого изучения и принятия мер по сокращению выбросов парниковых газов.
Что известно о возможных причинах ливня в Сахаре
Отмечается, что такое редкое для Сахары явление как ливень могло быть вызвано сезоном ураганов в Атлантике.
При этом дожди настолько мощные, что в результате наиболее засушливые регионы Северной Африки начинают страдать от муссонов и наводнений.
По прогнозам синоптиков, в отдельных районах Сахары в сентябре должно выпасть в 5 случаев больше осадков, чем обычно.
По словам ученого по изучению атмосферы из Федерального технического университета (ETH) Цюриха Моше Армона, сами по себе осадки не являются каким-то необычным явлением для Сахары, однако интенсивность осадков привела к затоплению больших пустынных участков, среди которых и те, что расположены дальше на севере и обычно остаются сухими.
По мнению ряда специалистов, мощные осадки являются частью естественного колебания климата Земли, однако большинство убеждены, что речь идет о последствиях глобальных климатических изменений, вызванных человеком.
Что привело к изменению погоды в Сахаре
Ученые предполагают, что аномально мощные осадки в Сахаре могут быть связаны с необычно слабым сезоном ураганов в Атлантике.
Метеорологи подчеркивают, что в этом году впервые за 27 лет выходные на День труда в США прошли без формирования в Атлантике названного шторма.
По словам метеоролога из Национального управления океанических и атмосферных исследований Джейсона Даниона, более половины названных штормов и 80-85% крупных ураганов в Атлантике ежегодно обычно приходят из региона к югу от Сахары.
В типичный сезон ураганов атмосферные волны перемещаются от западного побережья Африки к северной части Атлантического океана вдоль так называемой зоны межтропической конвергенции (ITCZ) — пояса, окружающего экватор, где встречается воздух из Северного и Южного полушарий.
Этот пояс переносит облака, дождь и штормы над Атлантикой, которые в сочетании с теплыми атлантическими водами превращаются в тропические штормы и ураганы.
Однако часть пояса (ITCZ) в этом году сместилась на север и оказалась над северной Сахарой.
У ученых нет понимания, чего так произошло. Хотя ранее климатические модели предусматривали такое смещение на север из-за потепления океана и более высоких температур воздуха, поскольку выбросы углерода нагревают Северное полушарие быстрее, чем Южное.
Это привело к тому, что пояс начал переносить дожди дальше на север Африки, чем обычно через Сахару, в то время как атмосферные волны из Африки также смещаются к северу от своего обычного пути.
Чрезвычайно высокое количество осадков в Сахаре может быть связано с более теплыми, чем обычно, водами северной части Атлантического океана и Средиземного моря.
В будущем Сахара может все чаще испытывать более влажные условия, поскольку деятельность человека, особенно выбросы парниковых газов, заставляют океаны поглощать больше тепла.
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