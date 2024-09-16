У пустелі Сахара, яка є одним з найбільш посушливих місць на Землі, несподівано пройшла сильна злива.

Що відомо про ймовірні причини зливи у Сахарі

Зазначається, що таке доволі рідке для Сахари явище як злива могло бути спричинене сезоном ураганів в Атлантиці.

При цьому дощі настільки потужні, що внаслідок цього найбільш посушливі регіони Північної Африки починають страждати від мусонів та повеней.

За прогнозами синоптиків, у окремих районах Сахари у вересні має випасти в 5 разі більше опадів, ніж зазвичай.

Дощі в Сахарі

За словами науковця з вивчення атмосфери із Федерального технічного університету (ETH) Цюріха Моше Армона, самі по собі опади не є якимось незвичайним явищем для Сахари, однак інтенсивність опадів призвела до затоплення великих пустельних ділянок, серед яких і ті, що розміщені далі на півночі і зазвичай залишаються сухими.

На думку низки спеціалістів, потужні опади є частиною природного коливання клімату Землі, однак більшість переконана, що мова йде про наслідки спричинених людиною глобальних кліматичних змін.

Що призвело до зміни погодних умов у Сахарі

Науковці припускають, що аномально потужні опади у Сахарі можуть бути пов’язані з незвично слабким сезоном ураганів в Атлантиці.

Метеорологи підкреслюють, що цього року вперше за 27 років вихідні на День праці в США сталися без формування в Атлантиці названого шторму.

За словами метеоролога з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень Джейсона Даніона, більше половини названих штормів та 80–85 % великих ураганів в Атлантиці щороку зазвичай приходять із регіону на південь від Сахари.

Під час типового сезону ураганів атмосферні хвилі переміщуються від західного узбережжя Африки до північної частини Атлантичного океану вздовж так званої зони міжтропічної конвергенції (ITCZ) — пояса, що оточує екватор, де зустрічається повітря з Північної та Південної півкуль.

Цей пояс переносить хмари, дощ та шторми ​​над Атлантикою, які у поєднанні з теплими атлантичними водами перетворюються на тропічні шторми та урагани.

Однак частина поясу (ITCZ) цього року змістилась на північ і опинилась над північною Сахарою.

Наразі науковці не мають розуміння, чого так сталось. Хоча раніше кліматичні моделі передбачали таке зміщення на північ через потепління океану і вищі температури повітря, оскільки викиди вуглецю нагрівають Північну півкулю швидше, ніж Південну.

Це призвело до того, що пояс почав переносити дощі далі на північ Африки, ніж зазвичай, — через Сахару, в той час як атмосферні хвилі з Африки також зміщуються на північ від свого звичайного шляху.

Надзвичайно висока кількість опадів у Сахарі може також бути пов'язана з теплішими, ніж зазвичай, водами північної частини Атлантичного океану та Середземного моря.

У майбутньому Сахара може дедалі частіше переживати вологіші умови, оскільки діяльність людини, особливо викиди парникових газів, змушують океани поглинати більше тепла.