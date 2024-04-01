В большинство областей Украины пришла пыль из Сахары. Как защититься

Волна тепла из западного Средиземноморья, принесшая к нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары.
Пыль из Сахары пришла в Украину
Украинский гидрометцентр опубликовал спутниковый снимок, на котором хорошо видно облако пыли, распространяемое по Европе.
Как сообщается, жители западных областей могли наблюдать опыление еще вчера, а сегодня это облако распространится на большинство областей Украины.
Пыль из Сахары добралась и Европы
Пыль из Сахары достигла Европы. Накануне он окутал Германию, Францию и Швейцарию. Атмосфера над некоторыми регионами Европы приобрела желтовато-оранжевый оттенок из-за мелких долей песка, которые ветром были принесены из пустыни. Ожидается, что качество воздуха ухудшится в ближайшие несколько дней.
31 марта пылью накрыло Прикарпатье, а уже сегодня такая ситуация ожидается по всей Украине. Небо, по данным синоптиков, будет очень туманным. При этом все еще ожидается аномальное тепло до +25 градусов.
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