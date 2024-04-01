В большинство областей Украины пришла пыль из Сахары. Как защититься
Категория
Украина
Дата публикации

В большинство областей Украины пришла пыль из Сахары. Как защититься

пыль
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Источник:  Укргидрометцентр

Волна тепла из западного Средиземноморья, принесшая к нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары.

Пыль из Сахары пришла в Украину

Украинский гидрометцентр опубликовал спутниковый снимок, на котором хорошо видно облако пыли, распространяемое по Европе.

Как сообщается, жители западных областей могли наблюдать опыление еще вчера, а сегодня это облако распространится на большинство областей Украины.

Небо будет тускло. Закрывайте окна, пыль может быть вредной для людей с распираторными заболеваниями, пожилых людей и детей, — предупреждают синоптики.

В большинство областей Украины пришла пыль из Сахары

Пыль из Сахары добралась и Европы

Пыль из Сахары достигла Европы. Накануне он окутал Германию, Францию и Швейцарию. Атмосфера над некоторыми регионами Европы приобрела желтовато-оранжевый оттенок из-за мелких долей песка, которые ветром были принесены из пустыни. Ожидается, что качество воздуха ухудшится в ближайшие несколько дней.

31 марта пылью накрыло Прикарпатье, а уже сегодня такая ситуация ожидается по всей Украине. Небо, по данным синоптиков, будет очень туманным. При этом все еще ожидается аномальное тепло до +25 градусов.

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