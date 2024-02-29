Как весенняя погода повлияет на бои на фронте — объяснение ВСУ

Силы обороны Украины могут использовать наступление весны в свою пользу — для стачивания наступательного потенциала РФ и ожидания помощи Запада.
Как весна изменит боевые действия
Начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона сказал, что с наступлением весны могут подняться грунтовые воды, и, конечно, это приведет к подтоплению окопов, но это время можно использовать и в пользу Украины.
Евлаш добавил, что ВСУ могут использоваться для обустройства укреплений, поскольку сейчас находятся в стратегической обороне.
Также начальник прессслужбы добавил, что Силы обороны ожидают помощи от Западных партнеров. Также в это время будет проходить подготовка украинских резервов.
Ситуация на фронте
С начала суток 29 февраля украинские войска сбили три российских истребителя Су-34.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский побывал на передовой и заявил об избиении российских оккупантов из окрестностей Орловки Донецкой области.
Также он заявил, что на Авдеевском и Запорожском направлениях российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненько, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.
Утром 29 февраля Генштаб ВСУ подтвердил удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области с помощью украинских реактивных систем залпового огня. Погибли не менее 19 окупантов.
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