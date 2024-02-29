Как весенняя погода повлияет на бои на фронте — объяснение ВСУ

Силы обороны Украины могут использовать наступление весны в свою пользу — для стачивания наступательного потенциала РФ и ожидания помощи Запада.

Как весна изменит боевые действия

Начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона сказал, что с наступлением весны могут подняться грунтовые воды, и, конечно, это приведет к подтоплению окопов, но это время можно использовать и в пользу Украины.

Конечно, это время можно выиграть и использовать в нашу пользу, поскольку противнику достаточно сложно определенно будет вести наступательные действия именно с применением тяжелой техники — танков, боевых бронированных машин разных типов (БМП, БРДМ, БМД и других). Илья Евлаш Начальник прессслужбы ОСУВ "Хортица"

Евлаш добавил, что ВСУ могут использоваться для обустройства укреплений, поскольку сейчас находятся в стратегической обороне.

Наша основная задача — это сточение наступательного потенциала противника по всем его направлениям. И, конечно, именно это время можно максимально продуктивно и результативно использовать в нашу пользу, — добавил Евлаш. Поделиться

Также начальник прессслужбы добавил, что Силы обороны ожидают помощи от Западных партнеров. Также в это время будет проходить подготовка украинских резервов.

Ситуация на фронте

С начала суток 29 февраля украинские войска сбили три российских истребителя Су-34.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский побывал на передовой и заявил об избиении российских оккупантов из окрестностей Орловки Донецкой области.

Также он заявил, что на Авдеевском и Запорожском направлениях российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненько, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

Утром 29 февраля Генштаб ВСУ подтвердил удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области с помощью украинских реактивных систем залпового огня. Погибли не менее 19 окупантов.