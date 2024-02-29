Як весняна погода вплине на бої на фронті — пояснення ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Як весняна погода вплине на бої на фронті — пояснення ЗСУ

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Сили оборони України можуть використати настання весни на свою користь — для сточення наступального потенціалу РФ та очікування допомоги Заходу.

Як весна змінить бойові дії

Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону сказав, що із настанням весни можуть піднятися ґрунтові води, і звичайно, що це призведе до підтоплення окопів, але цей час можна використати і на користь України.

Звичайно, цей час можна виграти і використати на нашу користь, оскільки противнику досить складно певний буде вести наступальні дії саме із застосуванням важкої техніки — танків, бойових броньованих машин різних типів (БМП, БРДМ, БМД та інших).

Ілля Євлаш

Ілля Євлаш

Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця"

Євлаш додав, що ЗСУ можуть використати для облаштування укріплень, оскільки зараз перебувають у стратегічній обороні.

Наша основна задача — це сточення наступального потенціалу противника на усіх його напрямках. І звісно, що саме цей час можна максимально продуктивно та результативно використати на нашу користь, — додав Євлаш.

Також начальник пресслужби додав, що Сили оборони очікують на допомогу від Західних партнерів. Також у цей час відбуватиметься підготовка українських резервів.

Ситуація на фронті

Від початку доби 29 лютого українські війська збили три російських винищувача Су-34.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на передовій і заявив про вибиття російських окупантів з околиць Орлівки на Донеччині.

Також він заявив, що на Авдіївському та Запорізькому напрямках російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

Зранку 29 лютого Генштаб ЗСУ підтвердив удар по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню. Загинуло щонайменше 19 окупантів.

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