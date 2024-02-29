Сили оборони України можуть використати настання весни на свою користь — для сточення наступального потенціалу РФ та очікування допомоги Заходу.
Як весна змінить бойові дії
Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону сказав, що із настанням весни можуть піднятися ґрунтові води, і звичайно, що це призведе до підтоплення окопів, але цей час можна використати і на користь України.
Євлаш додав, що ЗСУ можуть використати для облаштування укріплень, оскільки зараз перебувають у стратегічній обороні.
Також начальник пресслужби додав, що Сили оборони очікують на допомогу від Західних партнерів. Також у цей час відбуватиметься підготовка українських резервів.
Ситуація на фронті
Від початку доби 29 лютого українські війська збили три російських винищувача Су-34.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на передовій і заявив про вибиття російських окупантів з околиць Орлівки на Донеччині.
Також він заявив, що на Авдіївському та Запорізькому напрямках російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.
Зранку 29 лютого Генштаб ЗСУ підтвердив удар по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню. Загинуло щонайменше 19 окупантів.
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