На території Індії вирує потужна злива та грози, що вже призвело загибелі кількох людей, а також паралізувало автомобільний та залізничний рух.

Що відомо про наслідки масштабної зливи в Індії

Зазначається, що ризик виникнення повені у індійському місті Мумбаї оголошено червоний рівень небезпеки.

Після затоплень багатьох вулиць міста внаслідок зливи було скасовано десятки авіаційних та залізничних рейсів.

Підкреслюється, що в окремих районах економічної столиці Індії з населенням у понад 21 млн осіб випало понад 250 мм опадів.

Для порівняння, це майже у 5 разів перевищує місячну кількість опадів у Лондоні.

За даними Індійського метеорологічного департаменту, це найбільша кількість опадів за один день із вересня 2020 року. Щонайменше чотири особи загинули внаслідок інцидентів, пов'язаних із цим дощем, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

VIDEO | Heavy rainfall lashes various parts of Mumbai. Visuals from Marine Lines station.



(Full video available on PTI Videos — https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/VOm8T1HPel — Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2024

Що відомо про загиблих внаслідок масштабної зливи і повеней в Індії

Підкреслюється, що одна жінка потонула у відкритому водостоку, а двоє чоловіків загинули внаслідок удару блискавки в районі Калян.

Ще одна жінка загинула поблизу водоспаду у місті Хополі, приблизно за 80 кілометрів від Мумбая.

Робота міжнародного аеропорту імені Чатрапаті Шиваджі Махараджа в Мумбаї серйозно порушена: було скасовано не менше 36 рейсів, що призвело до затримок та збоїв для тисяч мандрівників. Залізничне сполучення, яким щодня користуються мільйони людей, також сильно постраждало, особливо між Курлою та Тхане, де через підтоплення застрягли пасажири, — зазначається у публікації. Поширити

The rain is not taking the name of stopping. Heavy rains continue in Mumbai and its suburban areas.



The Meteorological Department has issued a red alert for Mumbai and Thane. In which there is a possibility of very strong lightning and strong winds today

Be alert, be safe.… pic.twitter.com/eNggoY3lx9 — Abu Saad (@iamsaadizhaan) September 26, 2024

За даними видання, червоний рівень небезпеки залишається в силі для Мумбая та сусідніх районів, влада просить мешканців залишатися у приміщеннях та по можливості уникати поїздок.

Дороги по всьому місту, у тому числі в Андхері, Чембурі та Вікхролі, затоплені. Школи та коледжі закрили як запобіжний захід. Акцентується, що метеорологи прогнозують найближчими днями сильніші дощі.