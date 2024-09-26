Індія потерпає від потужної зливи ― відео
Категорія
Події
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Індія потерпає від потужної зливи ― відео

Потужна злива в Індії
Джерело:  The Independent

На території Індії вирує потужна злива та грози, що вже призвело загибелі кількох людей, а також паралізувало автомобільний та залізничний рух.

Головні тези:

  • Кількість опадів у Мумбаї перевищує місячний показник Лондона приблизно у 5 разів.
  • Чотири людини загинули внаслідок повеней та стихій в Індії, включаючи випадки потоплення та ударb блискавки.
  • Транспортна інфраструктура по всій території постраждала від зливи, що спричинило скасування десятків рейсів і підтоплення доріг.
  • Метеорологи прогнозують подальше погіршення погодних умов та посилений дощі в найближчі дні.
  • Червоний рівень небезпеки залишається в силі для Мумбая, влада закликає мешканців оберігати себе та уникати надмірних поїздок.

Що відомо про наслідки масштабної зливи в Індії

Зазначається, що ризик виникнення повені у індійському місті Мумбаї оголошено червоний рівень небезпеки.

Після затоплень багатьох вулиць міста внаслідок зливи було скасовано десятки авіаційних та залізничних рейсів.

Підкреслюється, що в окремих районах економічної столиці Індії з населенням у понад 21 млн осіб випало понад 250 мм опадів.

Для порівняння, це майже у 5 разів перевищує місячну кількість опадів у Лондоні.

За даними Індійського метеорологічного департаменту, це найбільша кількість опадів за один день із вересня 2020 року. Щонайменше чотири особи загинули внаслідок інцидентів, пов'язаних із цим дощем, — йдеться у матеріалі видання.

Що відомо про загиблих внаслідок масштабної зливи і повеней в Індії

Підкреслюється, що одна жінка потонула у відкритому водостоку, а двоє чоловіків загинули внаслідок удару блискавки в районі Калян.

Ще одна жінка загинула поблизу водоспаду у місті Хополі, приблизно за 80 кілометрів від Мумбая.

Робота міжнародного аеропорту імені Чатрапаті Шиваджі Махараджа в Мумбаї серйозно порушена: було скасовано не менше 36 рейсів, що призвело до затримок та збоїв для тисяч мандрівників. Залізничне сполучення, яким щодня користуються мільйони людей, також сильно постраждало, особливо між Курлою та Тхане, де через підтоплення застрягли пасажири, — зазначається у публікації.

За даними видання, червоний рівень небезпеки залишається в силі для Мумбая та сусідніх районів, влада просить мешканців залишатися у приміщеннях та по можливості уникати поїздок.

Дороги по всьому місту, у тому числі в Андхері, Чембурі та Вікхролі, затоплені. Школи та коледжі закрили як запобіжний захід. Акцентується, що метеорологи прогнозують найближчими днями сильніші дощі.

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