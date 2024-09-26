На території Індії вирує потужна злива та грози, що вже призвело загибелі кількох людей, а також паралізувало автомобільний та залізничний рух.
Головні тези:
- Кількість опадів у Мумбаї перевищує місячний показник Лондона приблизно у 5 разів.
- Чотири людини загинули внаслідок повеней та стихій в Індії, включаючи випадки потоплення та ударb блискавки.
- Транспортна інфраструктура по всій території постраждала від зливи, що спричинило скасування десятків рейсів і підтоплення доріг.
- Метеорологи прогнозують подальше погіршення погодних умов та посилений дощі в найближчі дні.
- Червоний рівень небезпеки залишається в силі для Мумбая, влада закликає мешканців оберігати себе та уникати надмірних поїздок.
Що відомо про наслідки масштабної зливи в Індії
Зазначається, що ризик виникнення повені у індійському місті Мумбаї оголошено червоний рівень небезпеки.
Після затоплень багатьох вулиць міста внаслідок зливи було скасовано десятки авіаційних та залізничних рейсів.
Підкреслюється, що в окремих районах економічної столиці Індії з населенням у понад 21 млн осіб випало понад 250 мм опадів.
Для порівняння, це майже у 5 разів перевищує місячну кількість опадів у Лондоні.
VIDEO | Heavy rainfall lashes various parts of Mumbai. Visuals from Marine Lines station.— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2024
(Full video available on PTI Videos — https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/VOm8T1HPel
Що відомо про загиблих внаслідок масштабної зливи і повеней в Індії
Підкреслюється, що одна жінка потонула у відкритому водостоку, а двоє чоловіків загинули внаслідок удару блискавки в районі Калян.
Ще одна жінка загинула поблизу водоспаду у місті Хополі, приблизно за 80 кілометрів від Мумбая.
The rain is not taking the name of stopping. Heavy rains continue in Mumbai and its suburban areas.— Abu Saad (@iamsaadizhaan) September 26, 2024
The Meteorological Department has issued a red alert for Mumbai and Thane. In which there is a possibility of very strong lightning and strong winds today
Be alert, be safe.… pic.twitter.com/eNggoY3lx9
За даними видання, червоний рівень небезпеки залишається в силі для Мумбая та сусідніх районів, влада просить мешканців залишатися у приміщеннях та по можливості уникати поїздок.
Дороги по всьому місту, у тому числі в Андхері, Чембурі та Вікхролі, затоплені. Школи та коледжі закрили як запобіжний захід. Акцентується, що метеорологи прогнозують найближчими днями сильніші дощі.
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