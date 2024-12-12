Что известно о рекордном контракте на закупку нефти между Индией и Россией

Отмечается, что индийская корпорация, таким образом, увеличит закупки российской нефти на 23%.

В частности, речь идет о поставках почти 500 тыс баррелей нефти в день, что составляет 0,5% всего мирового потребления и половину морского экспорта "Роснефти".

По условиям нового контракта, Reliance уже со следующего года каждый месяц будет получать около 20-21 танкера "афрамакс" по 80–100 тыс. тонн нефти и три танкера по 100 тыс. тонн мазута.

Нефтяной танкер

Поставки будут производиться на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс Reliance в штате Гуджарат. Цена будет привязана к средней цене нефти в Дубае.

С января по октябрь 2024 года Reliance импортировала в среднем 405 000 баррелей российской нефти в сутки. Новое соглашение предусматривает увеличение поставок примерно на 23% по сравнению с текущим импортом.

В 2024 году, у Reliance было соглашение с Rosneft о закупке 3 млн баррелей нефти в месяц, также компания регулярно покупала нефть через посредников.

Как индийские НПЗ помогают России обходить западные санкции на продажу нефти

Индийские нефтеперерабатывающие заводы вышли на полную мощность по переработке российской нефти, нефтепродукты из которой, несмотря на санкции, продаются западным странам.

После начала развязанной Кремлем полномасштабной войны против Украины страна-агрессорка увеличила экспорт собственной сырой нефти на 900%.

Так, только в течение 2023 года поставки российской нефти выросли до 82 млн. тонн по сравнению с 4,5 млн. тонн в 2021 году.

Подчеркивается, что связано с отправкой российской сырой нефти на переработку в Индию, откуда готовые нефтепродукты экспортируются в страны ЕС.

Также на треть выросли поставки российской нефти в Китай — с 80 млн. тонн в 2021 году до 107 млн. тонн в 2023-м.

В результате 78% российского экспорта нефти пришлось на Китай и Индию, тогда как в 2021 году их доля составляла 32%.

Таким образом, китайские и индийские нефтетрейдеры ответственны за стремительный рост количества танкеров "теневого флота".