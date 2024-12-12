Индийская нефтеперерабатывающая корпорация Reliance Industries подписала рекордный 10-летний контракт с российской "Роснефтью" на поставки нефти стоимостью 13 млрд долларов ежегодно.
Главные тезисы
- Рекордный контракт на поставку нефти между Индией и Россией составляет 13 млрд долларов в год, увеличивая закупки на 23%.
- Индийские НПЗ играют ключевую роль в обходе западных санкций по продаже российской нефти, способствуя увеличению экспорта в Азию.
- Поставки российской нефти в Индию и Китай стремительно растут, изменяя мировую картину рынка нефти.
- Индийские нефтетрейдеры увеличивают количество танкеров 'теневого флота' для перевозки нефти из России, играя важную роль на мировом рынке.
- Экспорт сырой нефти из России в Китай и Индию существенно вырос, составляя 78% от общего российского экспорта, что обусловлено новыми контрактами и продвижением на азиатском рынке.
Что известно о рекордном контракте на закупку нефти между Индией и Россией
Отмечается, что индийская корпорация, таким образом, увеличит закупки российской нефти на 23%.
В частности, речь идет о поставках почти 500 тыс баррелей нефти в день, что составляет 0,5% всего мирового потребления и половину морского экспорта "Роснефти".
По условиям нового контракта, Reliance уже со следующего года каждый месяц будет получать около 20-21 танкера "афрамакс" по 80–100 тыс. тонн нефти и три танкера по 100 тыс. тонн мазута.
Поставки будут производиться на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс Reliance в штате Гуджарат. Цена будет привязана к средней цене нефти в Дубае.
С января по октябрь 2024 года Reliance импортировала в среднем 405 000 баррелей российской нефти в сутки. Новое соглашение предусматривает увеличение поставок примерно на 23% по сравнению с текущим импортом.
В 2024 году, у Reliance было соглашение с Rosneft о закупке 3 млн баррелей нефти в месяц, также компания регулярно покупала нефть через посредников.
Как индийские НПЗ помогают России обходить западные санкции на продажу нефти
Индийские нефтеперерабатывающие заводы вышли на полную мощность по переработке российской нефти, нефтепродукты из которой, несмотря на санкции, продаются западным странам.
После начала развязанной Кремлем полномасштабной войны против Украины страна-агрессорка увеличила экспорт собственной сырой нефти на 900%.
Так, только в течение 2023 года поставки российской нефти выросли до 82 млн. тонн по сравнению с 4,5 млн. тонн в 2021 году.
Подчеркивается, что связано с отправкой российской сырой нефти на переработку в Индию, откуда готовые нефтепродукты экспортируются в страны ЕС.
Также на треть выросли поставки российской нефти в Китай — с 80 млн. тонн в 2021 году до 107 млн. тонн в 2023-м.
В результате 78% российского экспорта нефти пришлось на Китай и Индию, тогда как в 2021 году их доля составляла 32%.
Таким образом, китайские и индийские нефтетрейдеры ответственны за стремительный рост количества танкеров "теневого флота".
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