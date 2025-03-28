Індія не пустила у порт танкер з російською сирою нафтою

Індійська влада відмовила у вході до місцевого порту танкера, що перевозив російську сиру нафту для державної компанії Indian Oil Corp. через відсутність належної документації про його морехідну якість.

Індія заборонила приймати танкер з російською нафтою

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із цим питанням.

За даними аналітиків з компанії Kpler, під прапором Гондурасу танкер Andaman Skies, який був збудований у 2004 році, завантажив 767 тисяч барелів нафти в порту в російському Мурманську ще 24 лютого і повинен був розвантажитися 30 березня у порту Вадінара.

Співрозмовники вказують на те, що індійські правила вимагають, щоб танкери віком понад 20 років мали сертифікат морехідної якості, виданий членом Міжнародної асоціації класифікаційних товариств або організацією, уповноваженою місцевим регулятором.

Судно було сертифіковане місцевою консультаційною компанією Dakar Class, що не визнається індійською владою. Поширити

Наразі танкер перебуває в Аравійському морі між Оманом та Індією у все ще повністю завантаженому стані і, схоже, припинив свій рух.