Індія не пустила у порт танкер з російською сирою нафтою

Індійська влада відмовила у вході до місцевого порту танкера, що перевозив російську сиру нафту для державної компанії Indian Oil Corp. через відсутність належної документації про його морехідну якість.
Головні тези:
- Індійська влада відмовила у вході до місцевого порту танкера з російською сирою нафтою через відсутність належної документації про його морехідну якість.
- Танкер Andaman Skies, який перевозив 767 тисяч барелів нафти, мав розвантажитися у порту Вадінара, проте був заборонений у вході через вік судна та відсутність необхідних сертифікатів.
- Індійські правила вимагають, що танкери старше 20 років мають сертифікат морехідної якості від міжнародних асоціацій, що спричинило конфлікт у цьому випадку.
Індія заборонила приймати танкер з російською нафтою
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із цим питанням.
За даними аналітиків з компанії Kpler, під прапором Гондурасу танкер Andaman Skies, який був збудований у 2004 році, завантажив 767 тисяч барелів нафти в порту в російському Мурманську ще 24 лютого і повинен був розвантажитися 30 березня у порту Вадінара.
Співрозмовники вказують на те, що індійські правила вимагають, щоб танкери віком понад 20 років мали сертифікат морехідної якості, виданий членом Міжнародної асоціації класифікаційних товариств або організацією, уповноваженою місцевим регулятором.
Наразі танкер перебуває в Аравійському морі між Оманом та Індією у все ще повністю завантаженому стані і, схоже, припинив свій рух.
За словами джерел, судну дозволили зайти в індійський порт минулого року, оскільки на той час воно не прослужило 20 років.
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