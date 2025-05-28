Підсанкційні танкери продовжують перевозити російську нафту до Індії

Серед танкерів, які постачають російську нафту до Індії, з’явилися кораблі з американського санкційного списку.
Головні тези:
- Попри санкції, підсанкційні танкери постачають російську нафту до Індії, виконуючи складні маневри з перевантаження та зміні маршрутів.
- За даними Kpler і Vortexa Ltd, кораблі, які потрапили під санкції США та Великої Британії, активно транспортують російську нафту до азійських ринків.
- Запровадження міжнародних санкцій впливає на перевезення та торгівлю нафтою, однак підсанкційні танкери продовжують функціонувати шляхом уникнення обмежень.
Попри санкції США танкери возять російську нафту
Зазначається, що минулого тижня на нафтопереробний завод в Індії було доставлено близько 1 млн барелів нафти сорту Sokol з Далекого Сходу РФ.
За даними Kpler, інші судна, які перебувають під американськими санкціями, транспортують вантажі російської нафти, які повинні бути доставлені наступного місяця.
Так, наприкінці березня танкер Viktor Titov, проти якого в січні Мінфін США запровадив санкції, завантажив близько 500 тисяч барелів нафти Sokol з Росії, згодом здійснив перевантаження на судно Night Glory, яке вирушило до вод Малайзії, де знов перевантажив нафту на судно Cordelia Moon, яке наприкінці травня розвантажилося на нафтопереробному заводі в Джамнагарі на заході Індії.
Вказується, що і Night Glory, і Cordelia Moon перебувають під санкціями Великої Британії, але не під санкціями США.
В середині травня Victor Konetsky здійснив перевантаження на судно Night Glory в Находкінській бухті. При цьому кораблі можуть змінити свої пункти призначення.
У грудні 2024 року у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що так званий російський "тіньовий флот" налічує понад тисячу танкерів. Його було створено для обходу нафтових санкцій, запроваджених проти РФ.
10 січня 2025 року США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній серед яких "Газпром Нафта", "Сургутнафтогаз", "Інгосстрах", "Альфастрахування" та "Радкомфлот".
До санкційних списків також потрапили 184 танкери, серед яких 63 судна компанії "Совкомфлот" і кораблі "тіньового флоту", які транспортували російську нафту. Кілька суден, що потрапили під санкції, перевозили не лише російську нафту, але й підсанкційну іранську нафту.
24 лютого у 16-му пакеті санкцій ЄС поповнив список підсанкційних суден РФ на ще кілька десятків. Таким чином, загальна кількість російських танкерів, що потрапили під дію обмежень, досягла 153.
20 травня до 17-го пакету санкцій ЄС додав ще 189 суден, що походять з третіх країн, та залучені до російського "тіньового флоту".
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