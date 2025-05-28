Підсанкційні танкери продовжують перевозити російську нафту до Індії

Серед танкерів, які постачають російську нафту до Індії, з’явилися кораблі з американського санкційного списку.

Попри санкції США танкери возять російську нафту

Зазначається, що минулого тижня на нафтопереробний завод в Індії було доставлено близько 1 млн барелів нафти сорту Sokol з Далекого Сходу РФ.

Половина цього обсягу була завантажена після двох перевантажень з судна на судно, і, як свідчать дані Kpler і Vortexa Ltd, в одному з яких брав участь корабель, який потрапив під санкції США. Поширити

За даними Kpler, інші судна, які перебувають під американськими санкціями, транспортують вантажі російської нафти, які повинні бути доставлені наступного місяця.

Так, наприкінці березня танкер Viktor Titov, проти якого в січні Мінфін США запровадив санкції, завантажив близько 500 тисяч барелів нафти Sokol з Росії, згодом здійснив перевантаження на судно Night Glory, яке вирушило до вод Малайзії, де знов перевантажив нафту на судно Cordelia Moon, яке наприкінці травня розвантажилося на нафтопереробному заводі в Джамнагарі на заході Індії.

Вказується, що і Night Glory, і Cordelia Moon перебувають під санкціями Великої Британії, але не під санкціями США.

Як свідчать дані Kpler Інші танкери, які потрапили під санкції США, також брали участь у торгівлі російською нафтою, в тому числі Captain Kostichev і Victor Konetsky. Captain Kostichev завантажив 699 тисяч барелів нафти Sokol у РФ наприкінці квітня, а потім перевантажив на танкер Monte 1, який, як очікується, розвантажиться в Джамнагарі на початку червня. Поширити

В середині травня Victor Konetsky здійснив перевантаження на судно Night Glory в Находкінській бухті. При цьому кораблі можуть змінити свої пункти призначення.

У грудні 2024 року у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що так званий російський "тіньовий флот" налічує понад тисячу танкерів. Його було створено для обходу нафтових санкцій, запроваджених проти РФ.

10 січня 2025 року США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній серед яких "Газпром Нафта", "Сургутнафтогаз", "Інгосстрах", "Альфастрахування" та "Радкомфлот".

До санкційних списків також потрапили 184 танкери, серед яких 63 судна компанії "Совкомфлот" і кораблі "тіньового флоту", які транспортували російську нафту. Кілька суден, що потрапили під санкції, перевозили не лише російську нафту, але й підсанкційну іранську нафту.

24 лютого у 16-му пакеті санкцій ЄС поповнив список підсанкційних суден РФ на ще кілька десятків. Таким чином, загальна кількість російських танкерів, що потрапили під дію обмежень, досягла 153.

9 травня Велика Британія запровадила санкції проти 101 проти російського нафтового танкера, а також проти 9 фізичних та юридичних осіб, які стоять за "тіньовим флотом" РФ. Поширити

20 травня до 17-го пакету санкцій ЄС додав ще 189 суден, що походять з третіх країн, та залучені до російського "тіньового флоту".