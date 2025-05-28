Подсанкционные танкеры продолжают перевозить российскую нефть в Индию

Несмотря на санкции США, танкеры возят российскую нефть

Отмечается, что на прошлой неделе на нефтеперерабатывающий завод в Индии было доставлено около 1 млн. баррелей нефти сорта Sokol с Дальнего Востока РФ.

Половина этого объема была загружена после двух перегрузок с судна на судно, и, как свидетельствуют данные Kpler и Vortexa Ltd, в одном из которых принимал участие попавший под санкции США корабль. Поделиться

По данным Kpler, находящиеся под американскими санкциями другие суда транспортируют грузы российской нефти, которые должны быть доставлены в следующем месяце.

Так, в конце марта танкер Viktor Titov, против которого в январе Минфин США ввел санкции, загрузил около 500 тысяч баррелей нефти Sokol из России, впоследствии осуществил перегрузку на судно Night Glory, которое отправилось в воды Малайзии, где вновь перегрузило нефть на судно Cordelia Moon Джамнагари на западе Индии.

Указывается, что и Night Glory, и Cordelia Moon находятся под санкциями Великобритании, но не под санкциями США.

Как свидетельствуют данные Kpler Другие попавшие под санкции США танкеры также участвовали в торговле российской нефтью, в том числе Captain Kostichev и Victor Konetsky. Captain Kostichev загрузил 699 тысяч баррелей нефти Sokol в РФ в конце апреля, а затем перегрузил на танкер Monte 1, который, как ожидается, разгрузится в Джамнагаре в начале июня. Поделиться

В середине мая Victor Konetsky совершил перегрузку на судно Night Glory в Находкинской бухте. При этом корабли могут изменить свои пункты назначения.

В декабре 2024 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщалось, что так называемый российский "теневой флот" насчитывает более тысячи танкеров. Он был создан для обхода нефтяных санкций, введенных против РФ.

10 января 2025 года США ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний, среди которых "Газпром Нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и "Радкомфлот".

В санкционные списки также попали 184 танкера, среди которых 63 судна компании "Совкомфлот" и корабли "теневого флота", транспортировавшие российскую нефть. Несколько судов, попавших под санкции, перевозили не только российскую нефть, но и подсанкционную иранскую нефть.

24 февраля в 16-м пакете санкций ЕС пополнил список подсанкционных судов РФ еще на несколько десятков. Таким образом, общее количество попавших под действие ограничений российских танкеров достигло 153.

9 мая Великобритания ввела санкции против 101 против российского нефтяного танкера, а также против 9 физических и юридических лиц, стоящих за "теневым флотом" РФ. Поделиться

20 мая в 17-й пакет санкций ЕС добавил еще 189 судов, происходящих из третьих стран, и привлечены к российскому "теневому флоту".