Подсанкционные танкеры продолжают перевозить российскую нефть в Индию

Среди танкеров, поставляющих российскую нефть в Индию, появились корабли из американского санкционного списка.
Главные тезисы
- Подсанкционные танкеры активно поставляют российскую нефть в Индию, нарушая санкции, и используют сложные маневры для избежания ограничений.
- Согласно данным Kpler и Vortexa Ltd, корабли из американского санкционного списка транспортируют российскую нефть на азиатские рынки в обход ограничений.
- Танкеры, находящиеся под санкциями США и Великобритании, выполняют перегрузки и изменяют маршруты для доставки российской нефти в Индию.
Несмотря на санкции США, танкеры возят российскую нефть
Отмечается, что на прошлой неделе на нефтеперерабатывающий завод в Индии было доставлено около 1 млн. баррелей нефти сорта Sokol с Дальнего Востока РФ.
По данным Kpler, находящиеся под американскими санкциями другие суда транспортируют грузы российской нефти, которые должны быть доставлены в следующем месяце.
Так, в конце марта танкер Viktor Titov, против которого в январе Минфин США ввел санкции, загрузил около 500 тысяч баррелей нефти Sokol из России, впоследствии осуществил перегрузку на судно Night Glory, которое отправилось в воды Малайзии, где вновь перегрузило нефть на судно Cordelia Moon Джамнагари на западе Индии.
Указывается, что и Night Glory, и Cordelia Moon находятся под санкциями Великобритании, но не под санкциями США.
В середине мая Victor Konetsky совершил перегрузку на судно Night Glory в Находкинской бухте. При этом корабли могут изменить свои пункты назначения.
В декабре 2024 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщалось, что так называемый российский "теневой флот" насчитывает более тысячи танкеров. Он был создан для обхода нефтяных санкций, введенных против РФ.
10 января 2025 года США ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний, среди которых "Газпром Нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и "Радкомфлот".
В санкционные списки также попали 184 танкера, среди которых 63 судна компании "Совкомфлот" и корабли "теневого флота", транспортировавшие российскую нефть. Несколько судов, попавших под санкции, перевозили не только российскую нефть, но и подсанкционную иранскую нефть.
24 февраля в 16-м пакете санкций ЕС пополнил список подсанкционных судов РФ еще на несколько десятков. Таким образом, общее количество попавших под действие ограничений российских танкеров достигло 153.
20 мая в 17-й пакет санкций ЕС добавил еще 189 судов, происходящих из третьих стран, и привлечены к российскому "теневому флоту".
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-