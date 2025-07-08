Теневой флот РФ страдает от загадочной "болезни"
Категория
Мир
Дата публикации

Теневой флот РФ страдает от загадочной "болезни"

Взрывы на российских танкерах не утихают
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Издание Newsweek обращает внимание на то, что теневой танкерный флот России охватила загадочную "болезнь". Что важно понимать, речь идет о многочисленных взрывах, причины которых до сих пор неизвестны.

Главные тезисы

  • Пока нет никаких доказательств, что Украина причастна к этим взрывам.
  • Однако эксперты считают, что украинские спецслужбы действительно могли посодействовать проведению таких диверсий.

Взрывы на российских танкерах не утихают

В центре внимания мировых СМИ оказалась серия взрывов, от которых пострадали не менее 5 российских танкеров.

Последний из них прогремел 7 июля в порту Усть-Луга вблизи Санкт-Петербурга.

Ранее идентичные взрывы раздавались на танкерах теневого флота РФ в портах или у берегов Ливии, Италии и Сирии.

Несмотря на то, что Украина отрицает свою причастность к этим диверсиям, многие эксперты предполагают, что это она сама начала "вводить санкции" против теневого флота врага.

С заявлением на этот счет выступила Ольга Полищук из аналитической фирмы ACLED.

По ее словам, не глупо допускать причастность Украины к этим взрывам.

Учитывая масштабы предыдущих атак, место проведения текущей атаки и характер цели вполне обоснованно предполагать причастность Украины, хотя есть и другие возможные причины, — подчеркнула эксперт.

Что также важно понимать, все пять пострадавших танкеров заходили не только в российские порты, но прошли через внешние портовые границы островного государства Мальта в Средиземном море.

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