Издание Newsweek обращает внимание на то, что теневой танкерный флот России охватила загадочную "болезнь". Что важно понимать, речь идет о многочисленных взрывах, причины которых до сих пор неизвестны.
Главные тезисы
- Пока нет никаких доказательств, что Украина причастна к этим взрывам.
- Однако эксперты считают, что украинские спецслужбы действительно могли посодействовать проведению таких диверсий.
Взрывы на российских танкерах не утихают
В центре внимания мировых СМИ оказалась серия взрывов, от которых пострадали не менее 5 российских танкеров.
Последний из них прогремел 7 июля в порту Усть-Луга вблизи Санкт-Петербурга.
Ранее идентичные взрывы раздавались на танкерах теневого флота РФ в портах или у берегов Ливии, Италии и Сирии.
Несмотря на то, что Украина отрицает свою причастность к этим диверсиям, многие эксперты предполагают, что это она сама начала "вводить санкции" против теневого флота врага.
С заявлением на этот счет выступила Ольга Полищук из аналитической фирмы ACLED.
По ее словам, не глупо допускать причастность Украины к этим взрывам.
Что также важно понимать, все пять пострадавших танкеров заходили не только в российские порты, но прошли через внешние портовые границы островного государства Мальта в Средиземном море.
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