У Сенаті США пропонують посилити тиск на "тіньовий флот" РФ
У Сенаті США пропонують посилити тиск на "тіньовий флот" РФ

Сенат США продовжує працювати над санкціями проти РФ
Джерело:  Financial Times

Американські сенатори створили нові механізми, що дадуть можливість суттєво розширити санкції США проти "тіньового флоту" російських нафтових танкерів. Їх представили республіканець Джим Рішем та демократка Джин Шахін.

Головні тези:

  • Ця ініціатива має високі шанси на ухвалення, адже вже отримала підтримку з боку багатьох сенаторів.
  • Один із соратників Трампа також заявив, що готовий за неї проголосувати.

Сенат США продовжує працювати над санкціями проти РФ

Як вдалося дізнатися журналістам, новий законопроєкт про "тіньовий флот" представлять уже 19 вересня.

Це зроблять республіканський сенатор Джим Ріш, а також очільниця комітету Сенату з міжнародних відносинта сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін.

Якщо законопроєкт вдасться ухвалити, то він також обмежиться діяльність російських проєктів з виробництва скрапленого природного газу та розширить санкції проти оборонної промисловості країни.

Путін використає всі можливі засоби, щоб уникнути санкцій США, а США вживають жорстких заходів проти цього незаконного "тіньового флоту" суден, який він використовує для фінансування своєї війни, — наголосив Ріш.

Ця законодавча ініціатива вже отримала підтримку групи сенаторів з обох партій, а також союзників Трампа Ліндсі Грема і Тома Коттона — голови комітету Сенату з розвідки.

Що важливо розуміти, також нещодавно у Сенаті висунули новий законопроєкт, який визнає РФ державою, що підтримує тероризм, за викрадення українських дітей на тлі війни.

