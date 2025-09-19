ЄС забороняє імпорт російського СПГ на європейські ринки

Офіційний Брюссель у межах 19-го пакету санкцій проти Росії наказує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на свою територію. Цей має статися до 1 січня 2027 року.

ЄС посилює економічний тиск на РФ

З офіційними заявами з цього приводу виступили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

Вони офіційно підтвердили, що Єврокомісія пропонує заборонити імпорт в ЄС російського СПГ до 1 січня 2027 року.

Військова економіка Росії тримається на доходах від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки. Час перекрити кран. Ми готові до цього. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

Кая Каллас чітко дала зрозуміти, що повністю відмовитися від російського скрапленого газу планується до кінця 2026 року.

Наша мета — пришвидшити відмову від російського скрапленого газу до 1 січня 2027 року, — заявила європейська дипломатка. Поширити

Що важливо розуміти, офіційний Брюссель змушений був відкласти представлення 19-го пакета санкцій проти Росії.