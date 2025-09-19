ЄС забороняє імпорт російського СПГ на європейські ринки
ЄС забороняє імпорт російського СПГ на європейські ринки

фон дер Ляєн
Офіційний Брюссель у межах 19-го пакету санкцій проти Росії наказує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на свою територію. Цей має статися до 1 січня 2027 року.

  • Євросоюз наважився на це рішення під тиском з боку Дональда Трампа.
  • 19 пакет санкцій проти РФ повинні підтримати всі члени блоку.

ЄС посилює економічний тиск на РФ

З офіційними заявами з цього приводу виступили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

Вони офіційно підтвердили, що Єврокомісія пропонує заборонити імпорт в ЄС російського СПГ до 1 січня 2027 року.

Військова економіка Росії тримається на доходах від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки. Час перекрити кран. Ми готові до цього.

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Президентка Єврокомісії

Кая Каллас чітко дала зрозуміти, що повністю відмовитися від російського скрапленого газу планується до кінця 2026 року.

Наша мета — пришвидшити відмову від російського скрапленого газу до 1 січня 2027 року, — заявила європейська дипломатка.

Що важливо розуміти, офіційний Брюссель змушений був відкласти представлення 19-го пакета санкцій проти Росії.

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп почав вимагати від Європи жорсткіших заходів як умови для запровадження санкцій з боку США.

