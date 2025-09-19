ЄС забороняє імпорт російського СПГ на європейські ринки

Офіційний Брюссель у межах 19-го пакету санкцій проти Росії наказує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на свою територію. Цей має статися до 1 січня 2027 року.
Головні тези:
- Євросоюз наважився на це рішення під тиском з боку Дональда Трампа.
- 19 пакет санкцій проти РФ повинні підтримати всі члени блоку.
ЄС посилює економічний тиск на РФ
З офіційними заявами з цього приводу виступили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.
Вони офіційно підтвердили, що Єврокомісія пропонує заборонити імпорт в ЄС російського СПГ до 1 січня 2027 року.
Кая Каллас чітко дала зрозуміти, що повністю відмовитися від російського скрапленого газу планується до кінця 2026 року.
Що важливо розуміти, офіційний Брюссель змушений був відкласти представлення 19-го пакета санкцій проти Росії.
Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп почав вимагати від Європи жорсткіших заходів як умови для запровадження санкцій з боку США.
