Росія завербувала тисячі кубинців для війни проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завербувала тисячі кубинців для війни проти України

Росія вербує дедалі більше іноземних військових
Джерело:  Business Insider

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов офіційно підтвердив, що країна-агресорка РФ завербувала щонайменше 20 000 громадян Куби для участі у війні проти України. Про це він повідомив представникам Палати представників США.

Головні тези:

  • Армія РФ уже не перший рік стикається з дефіцитом якісного особового складу.
  • Багато іноземних найманців уже були ліквідовані воїнами ЗСУ.

Росія вербує дедалі більше іноземних військових

Що важливо розуміти, саме Куба є абсолютним лідером серед країн, звідки Росія вербує найманців для продовження бойових дій проти України.

Наразі, за нашими достовірними розвідданими, щонайменше 20 000 кубинців уже подали документи та були завербовані для боротьби за Росію.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МОУ

На переконання іноземних журналістів, це вказує на те, що Москва стикається із серйозними проблемами в процесі укомплектування своєї армії.

Юсов звертає увагу на те, що Україна підтвердила особи щонайменше 1038 кубинських найманців, які підписали контракти між червнем 2023 року та лютим 2024-го.

Як зазначають у ГУР, чимала кількість таких загарбників були вбита або ж захоплена в полон.

Станом на сьогодні також відомо, що середній вік кубинських найманців коливався на рівні 35 років, а їхня середньомісячна заробітна плата — 2000 доларів.

Це той вік, коли люди повинні створювати сім’ї та наполегливо працювати, але, на жаль, вони обирають війну, — наголосив Андрій Юсов.

