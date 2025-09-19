Росія завербувала тисячі кубинців для війни проти України

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов офіційно підтвердив, що країна-агресорка РФ завербувала щонайменше 20 000 громадян Куби для участі у війні проти України. Про це він повідомив представникам Палати представників США.
Головні тези:
- Армія РФ уже не перший рік стикається з дефіцитом якісного особового складу.
- Багато іноземних найманців уже були ліквідовані воїнами ЗСУ.
Росія вербує дедалі більше іноземних військових
Що важливо розуміти, саме Куба є абсолютним лідером серед країн, звідки Росія вербує найманців для продовження бойових дій проти України.
На переконання іноземних журналістів, це вказує на те, що Москва стикається із серйозними проблемами в процесі укомплектування своєї армії.
Юсов звертає увагу на те, що Україна підтвердила особи щонайменше 1038 кубинських найманців, які підписали контракти між червнем 2023 року та лютим 2024-го.
Як зазначають у ГУР, чимала кількість таких загарбників були вбита або ж захоплена в полон.
Станом на сьогодні також відомо, що середній вік кубинських найманців коливався на рівні 35 років, а їхня середньомісячна заробітна плата — 2000 доларів.
