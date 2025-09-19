Россия завербовала тысячи кубинцев для войны против Украины
Россия завербовала тысячи кубинцев для войны против Украины

Источник:  Business Insider

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов официально подтвердил, что страна-агрессор РФ завербовала по меньшей мере 20 000 граждан Кубы для участия в войне против Украины. Об этом он сообщил представителям Палаты представителей США.

Главные тезисы

  • Армия РФ уже не первый год сталкивается с дефицитом качественного личного состава.
  • Многие иностранные наемники уже были ликвидированы воинами ВСУ.

Россия вербует все больше иностранных наемников

Что важно понимать, именно Куба является абсолютным лидером среди стран, откуда Россия вербует наемников для продолжения боевых действий против Украины.

По нашим достоверным разведданным, по меньшей мере 20 000 кубинцев уже подали документы и были завербованы для борьбы за Россию.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МОУ

По мнению иностранных журналистов, это указывает на то, что Москва сталкивается с серьезными проблемами в процессе укомплектования своей армии.

Юсов обращает внимание на то, что Украина подтвердила личности, по меньшей мере, 1038 кубинских наемников, подписавших контракты между июнем 2023 года и февралем 2024-го.

Как отмечают в ГУР, немалое количество таких захватчиков были убиты или захвачены в плен.

На сегодня также известно, что средний возраст кубинских наемников колебается на уровне 35 лет, а их среднемесячная заработная плата — 2000 долларов.

Это тот возраст, когда люди должны создавать семьи и упорно работать, но, к сожалению, они выбирают войну, — подчеркнул Андрей Юсов.

