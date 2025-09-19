В Украине создали сетки для обезвреживания российских "дронов-ждунов" — видео

Украинская компания Ptashka Systems создала эффективный метод противодействия "дронам-ждунам" российских захватчиков, которые довольно долго могут находиться в режиме ожидания цели. Речь идет о специальных сетках, которые обезвреживают вражескую цель.
Главные тезисы
- Сеткомет от Ptashka Systems подходит для быстрого монтажа на разные платформы.
- Компания готова бесплатно спонсировать пилотов дронов Mavic картриджами с сетками.
Сетки от Ptashka Systems обезвреживают вражеские дроны в засаде
Как заявляют представители компании Ptashka Systems, теперь охота на российские "дроны-ждуны" станет не только безопаснее, но и проще.
Разработчики предлагают защитникам использовать перехватывающие дроны, которые будут сбрасывать на вражеские цели специальные сетки.
Что важно понимать, этот новый метод позволяет избежать потери боеприпаса и дрона.
Ключевое преимущество заключается в том, что российский дрон продолжает оставаться в засаде, а его оператор зря тратит время, ожидая появления цели.
Если же цель появляется, то сетка усложняет или делает невозможным подъем «дрона-ждуна» — он физически не может подняться из-за закрытия винтов.
После этого беспилотник становится неуправляемым и выходит из строя.
Стоит отметить, что ситкомет от Ptashka Systems спроектирован для быстрого монтажа на различные платформы и адаптации под местные тактические условия.
Производители отмечают простоту применения и экономическую целесообразность такого противодействия.
