В Украине создали сетки для обезвреживания российских "дронов-ждунов" — видео
В Украине создали сетки для обезвреживания российских "дронов-ждунов" — видео

Сетки от Ptashka Systems обезвреживают вражеские дроны в засаде
Источник:  online.ua

Украинская компания Ptashka Systems создала эффективный метод противодействия "дронам-ждунам" российских захватчиков, которые довольно долго могут находиться в режиме ожидания цели. Речь идет о специальных сетках, которые обезвреживают вражескую цель.

Главные тезисы

  • Сеткомет от Ptashka Systems подходит для быстрого монтажа на разные платформы.
  • Компания готова бесплатно спонсировать пилотов дронов Mavic картриджами с сетками.

Сетки от Ptashka Systems обезвреживают вражеские дроны в засаде

Как заявляют представители компании Ptashka Systems, теперь охота на российские "дроны-ждуны" станет не только безопаснее, но и проще.

Разработчики предлагают защитникам использовать перехватывающие дроны, которые будут сбрасывать на вражеские цели специальные сетки.

Что важно понимать, этот новый метод позволяет избежать потери боеприпаса и дрона.

Фото: militarnyi.com

Ключевое преимущество заключается в том, что российский дрон продолжает оставаться в засаде, а его оператор зря тратит время, ожидая появления цели.

Если же цель появляется, то сетка усложняет или делает невозможным подъем «дрона-ждуна» — он физически не может подняться из-за закрытия винтов.

После этого беспилотник становится неуправляемым и выходит из строя.

Готовы бесплатно спонсировать пилотов дронов Mavic картриджами с сетками, — отметили в Ptashka Systems.

Стоит отметить, что ситкомет от Ptashka Systems спроектирован для быстрого монтажа на различные платформы и адаптации под местные тактические условия.

Производители отмечают простоту применения и экономическую целесообразность такого противодействия.

