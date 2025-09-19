В Україні створили сітки для знешкодження російських "дронів-ждунів" — відео

Українська компанія Ptashka Systems створила ефективний метод протидії “дронам-ждунам” російських загарбників, які доволі довго можуть перебувати у режимі очікування цілі. Йдеться про спеціальні сітки, які знешкоджують ворожу ціль.
Головні тези:
- Сіткомет від Ptashka Systems підходить для швидкого монтажу на різні платформи.
- Компанія готова безкоштовно спонсорувати пілотів дронів Mavic картриджами з сітками.
Сітки від Ptashka Systems знешкоджують ворожі дрони в засідці
Як зазначають представники компанії Ptashka Systems, тепер полювання на російські “дрони-ждуни” стане не лише безпечнішим, але й простішим.
Розробники пропонують захисникам використовувати перехоплювальні дрони, які скидaтимуть на ворожі цілі спеціальні сітки.
Що важливо розуміти, цей новий метод дає можливість уникнути втрати боєприпасу та дрона.
Ключова перевага полягає в тому, що російський дрон продовжує залишатися в засідці, а його оператор даремно витрачає час, очікуючи на появу цілі.
Якщо ж ціль з’являється, то сітка ускладнює або унеможливлює підйом «дрона-ждуна» — він фізично не може піднятися через закриття гвинтів.
Після цього безпілотник стає некерованим та виходить з ладу.
Варто також зазначити, що сіткомет від Ptashka Systems спроєктовано для швидкого монтажу на різні платформи й адаптації під місцеві тактичні умови.
Виробники наголошують на простоті застосування та економічній доцільності такого методу.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-