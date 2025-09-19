В Україні створили сітки для знешкодження російських "дронів-ждунів" — відео

Українська компанія Ptashka Systems створила ефективний метод протидії “дронам-ждунам” російських загарбників, які доволі довго можуть перебувати у режимі очікування цілі. Йдеться про спеціальні сітки, які знешкоджують ворожу ціль.

Сітки від Ptashka Systems знешкоджують ворожі дрони в засідці

Як зазначають представники компанії Ptashka Systems, тепер полювання на російські “дрони-ждуни” стане не лише безпечнішим, але й простішим.

Розробники пропонують захисникам використовувати перехоплювальні дрони, які скидaтимуть на ворожі цілі спеціальні сітки.

Що важливо розуміти, цей новий метод дає можливість уникнути втрати боєприпасу та дрона.

Фото: militarnyi.com

Ключова перевага полягає в тому, що російський дрон продовжує залишатися в засідці, а його оператор даремно витрачає час, очікуючи на появу цілі.

Якщо ж ціль з’являється, то сітка ускладнює або унеможливлює підйом «дрона-ждуна» — він фізично не може піднятися через закриття гвинтів.

Після цього безпілотник стає некерованим та виходить з ладу.

Готові безкоштовно спонсорувати пілотів дронів Mavic картриджами з сітками, — зазначили у Ptashka Systems. Поширити

Варто також зазначити, що сіткомет від Ptashka Systems спроєктовано для швидкого монтажу на різні платформи й адаптації під місцеві тактичні умови.