В Україні створили сітки для знешкодження російських "дронів-ждунів" — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

В Україні створили сітки для знешкодження російських "дронів-ждунів" — відео

Сітки від Ptashka Systems знешкоджують ворожі дрони в засідці
Джерело:  online.ua

Українська компанія Ptashka Systems створила ефективний метод протидії  “дронам-ждунам” російських загарбників, які доволі довго можуть перебувати у режимі очікування цілі. Йдеться про спеціальні сітки, які знешкоджують ворожу ціль.

Головні тези:

  • Сіткомет від Ptashka Systems підходить для швидкого монтажу на різні платформи.
  • Компанія готова безкоштовно спонсорувати пілотів дронів Mavic картриджами з сітками.

Сітки від Ptashka Systems знешкоджують ворожі дрони в засідці

Як зазначають представники компанії Ptashka Systems, тепер полювання на російські “дрони-ждуни” стане не лише безпечнішим, але й простішим.

Розробники пропонують захисникам використовувати перехоплювальні дрони, які скидaтимуть на ворожі цілі спеціальні сітки.

Що важливо розуміти, цей новий метод дає можливість уникнути втрати боєприпасу та дрона.

Фото: militarnyi.com

Ключова перевага полягає в тому, що російський дрон продовжує залишатися в засідці, а його оператор даремно витрачає час, очікуючи на появу цілі.

Якщо ж ціль з’являється, то сітка ускладнює або унеможливлює підйом «дрона-ждуна» — він фізично не може піднятися через закриття гвинтів.

Після цього безпілотник стає некерованим та виходить з ладу.

Готові безкоштовно спонсорувати пілотів дронів Mavic картриджами з сітками, — зазначили у Ptashka Systems.

Варто також зазначити, що сіткомет від Ptashka Systems спроєктовано для швидкого монтажу на різні платформи й адаптації під місцеві тактичні умови.

Виробники наголошують на простоті застосування та економічній доцільності такого методу.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Попри санкції. Німецька компанія експортувала телекомунікаційні технології до Росії
санкції
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Європейські компанії викрадають українські БПЛА-технології
Українські БПЛА-технології постійно намагаються вкрасти
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Які технології знаходяться на піку популярності у виробництві бойових дронів — відповідь експерта
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?