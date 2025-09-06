Які технології знаходяться на піку популярності у виробництві бойових дронів — відповідь експерта

Оптоволоконні технології на піку популярності у виробництві дронів. Про це розповів топменеджер Dronarium Academy Дмитро Следюк.
Головні тези:
- Оптоволоконні технології є популярними в виробництві бойових дронів, оскільки забезпечують стабільний зв'язок та безпеку в умовах сучасних бойових дій.
- Донаведення дронів є важливою підсистемою, обмежуючи дальність запуску та забезпечуючи стабільний зв'язок у останній милі до цілі.
“Королі” поля бою: дрони на оптоволокні у війні РФ проти України
За його словами, фронт наразі вкрай неоднорідний. Якщо на одних ділянках РЕБ залучений незначно, то на інших РЕБами прикриті усі частоти. Тому там можна використовувати тільки дрони на оптоволокні.
Зараз ні в росіян, ні в нас немає такого "геймченджеру" — зброї, яка б могла глобально та специфічно протидіяти цим дронам. Вони не збиваються нічим, крім безпосереднього вогневого ураження. Це зараз "королі" поля бою серед дронів.
За його словами, росіяни масштабують ці технології швидше за нас. Завдяки ним їм вдається утворювати так звані "вбивчі зони" — це ділянки, де дрони знищують дрони та полюють за екіпажами дроноводів. На його думку, поточну фазу війни можна вважати війною дронів.
Також він розповів про технологію донаведення дронів, яку дехто вважав проривною. Однак, ну думку спеціаліста, за цією технологією дрон має вийти на пряму видимість цілі. Це обмежує дальність запуску.
Також Дмитро Следюк прокоментував технології запуску рою дронів, які нещодавно показали китайські розробники. Він назвав це рішення перспективним та ефективним, однак воно має працювати не як елемент шоу, а в умовах діючих засобів РЕБ.
Якби це справді працювало на фронті в умовах РЕБ, то було б мегакруто. Адже одні дрони уражають засоби протидії, другі — працюють по мішенях, а треті — займаються розвідкою та цілевказанням. Це правильно, бо імітує роботу підрозділу живих бійців з різними спеціальностями — це, умовно, снайпер, автоматник, гранатометник тощо.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-