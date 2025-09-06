Які технології знаходяться на піку популярності у виробництві бойових дронів — відповідь експерта

“Королі” поля бою: дрони на оптоволокні у війні РФ проти України

За його словами, фронт наразі вкрай неоднорідний. Якщо на одних ділянках РЕБ залучений незначно, то на інших РЕБами прикриті усі частоти. Тому там можна використовувати тільки дрони на оптоволокні.

Зараз ні в росіян, ні в нас немає такого "геймченджеру" — зброї, яка б могла глобально та специфічно протидіяти цим дронам. Вони не збиваються нічим, крім безпосереднього вогневого ураження. Це зараз "королі" поля бою серед дронів.

За його словами, росіяни масштабують ці технології швидше за нас. Завдяки ним їм вдається утворювати так звані "вбивчі зони" — це ділянки, де дрони знищують дрони та полюють за екіпажами дроноводів. На його думку, поточну фазу війни можна вважати війною дронів.

Також він розповів про технологію донаведення дронів, яку дехто вважав проривною. Однак, ну думку спеціаліста, за цією технологією дрон має вийти на пряму видимість цілі. Це обмежує дальність запуску.

Його не можна просто запустити за 20 кілометрів від цілі, бо він, скоріше, у якийсь трактор влучить, ніж у танк. Такі інтелектуальні засоби є лише підсистемами і навіть не найголовнішими. Донаведення вирішує "проблему останньої милі" — коли дрон на значній висоті має стабільний зв’язок, але коли заходить за радіогоризонт, то зв’язок зникає, і останні метри він летить як такий дротик дартс, який ми кинули, і далі ним не керуємо. Поширити

Також Дмитро Следюк прокоментував технології запуску рою дронів, які нещодавно показали китайські розробники. Він назвав це рішення перспективним та ефективним, однак воно має працювати не як елемент шоу, а в умовах діючих засобів РЕБ.