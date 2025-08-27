Українські дрони-камікадзе знищили техніку окупантів РФ на Покровському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські дрони-камікадзе знищили техніку окупантів РФ на Покровському напрямку — відео

ОСУВ "Дніпро"
дрони
Read in English

Українські дрони-камікадзе з батальйону "Корсар" завдали точних ударів по техніці окупантів на Покровському напрямку. Внаслідок атаки було знищено російський танк та кілька мотоциклів, якими ворог намагався пересуватися фронтом.

Головні тези:

  • Українські дрони-камікадзе з батальйону 'Корсар' знищили російський танк та мотоцикли ворога на Покровському напрямку.
  • Оператори безпілотних авіаційних комплексів продемонстрували високу точність та ефективність ударів по техніці окупантів.
  • Українські воїни уважно відстежують дії противника та майстерно використовують дрони для нейтралізації ворожої техніки.

Українські дронарі знищили техніку ворога на Покровському напрямку

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро".

На Покровському напрямку знищили ворожі мотоцикли і танк. Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" працюють ювелірно і точно в ціль.

ОСУВ "Дніпро" повідомили, що українські воїни уважно відстежують дії противника та завдають ювелірно точних ударів по його техніці.

Враже, кожен крок твій бачимо, кожен рух фіксуємо. Працюємо ювелірно і точно в ціль — мінус ворожі мотоцикли та танк. Продовжуємо бойову роботу на Покровському напрямку. Батальйон безпілотних систем "Корсар" далі слідкує і мінусує все російське!

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ЗСУ вперше знищили російський дрон-носій ударних FPV
дрон
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили пункт управління БпЛА та склад БК армії РФ на Донеччині — відео
Генштаб ЗСУ
вибух
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили артилерію та склади БК окупантів РФ на Запорізькому напрямку — відео
Гіацинт

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?