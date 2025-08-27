Українські дрони-камікадзе знищили техніку окупантів РФ на Покровському напрямку — відео

Українські дрони-камікадзе з батальйону "Корсар" завдали точних ударів по техніці окупантів на Покровському напрямку. Внаслідок атаки було знищено російський танк та кілька мотоциклів, якими ворог намагався пересуватися фронтом.
Головні тези:
- Українські дрони-камікадзе з батальйону 'Корсар' знищили російський танк та мотоцикли ворога на Покровському напрямку.
- Оператори безпілотних авіаційних комплексів продемонстрували високу точність та ефективність ударів по техніці окупантів.
- Українські воїни уважно відстежують дії противника та майстерно використовують дрони для нейтралізації ворожої техніки.
Українські дронарі знищили техніку ворога на Покровському напрямку
Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро".
ОСУВ "Дніпро" повідомили, що українські воїни уважно відстежують дії противника та завдають ювелірно точних ударів по його техніці.
Враже, кожен крок твій бачимо, кожен рух фіксуємо. Працюємо ювелірно і точно в ціль — мінус ворожі мотоцикли та танк. Продовжуємо бойову роботу на Покровському напрямку. Батальйон безпілотних систем "Корсар" далі слідкує і мінусує все російське!
