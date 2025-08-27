Українські дрони-камікадзе знищили техніку окупантів РФ на Покровському напрямку — відео

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро".

На Покровському напрямку знищили ворожі мотоцикли і танк. Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" працюють ювелірно і точно в ціль.

ОСУВ "Дніпро" повідомили, що українські воїни уважно відстежують дії противника та завдають ювелірно точних ударів по його техніці.

Враже, кожен крок твій бачимо, кожен рух фіксуємо. Працюємо ювелірно і точно в ціль — мінус ворожі мотоцикли та танк. Продовжуємо бойову роботу на Покровському напрямку. Батальйон безпілотних систем "Корсар" далі слідкує і мінусує все російське!