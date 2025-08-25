ЗСУ знищили артилерію та склади БК окупантів РФ на Запорізькому напрямку — відео

Українські артилеристи успішно відпрацювали по позиціях окупантів, перетворивши на попіл РСЗВ, три гаубиці та боєприпаси до них на Запорізькому напрямку.
Головні тези:
- Артилеристи ЗСУ ефективно діють на Запорізькому напрямку, знищивши РСЗВ та гаубиці окупантів.
- Ліквідація ворожої техніки сприяє захисту життя українських військових та цивільного населення.
- Гаубиця 2А36 “Гіацинт-Б” успішно використовується українськими військовими для ураження живої сили та техніки окупантів.
Перетворили на попіл російські гармати: успіх артилеристів ЗСУ під Запоріжжям
Про це повідомляє 44-а окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола.
Так, воїни артилерійської бригади у ході вогневого ураження знищили ворожі позиції на Запорізькому напрямку.
Під час операції уражено та ліквідовано:
РСЗВ Type-75,
три гаубиці 2А36 “Гіацинт-Б”,
три склади боєприпасів до них.
Гаубиця 2А36 "Гіацинт-Б" — радянська буксирована гармата калібру 152 мм, прийнята на озброєння у 1976 році. Вона важить майже 10 тонн і здатна вести вогонь на відстань до 28 км звичайними та до 33-40 км активно-реактивними снарядами.
Обслуга гармати складає близько 8-10 військових, швидкострільність сягає 5-6 пострілів за хвилину.
Система призначена для ураження живої сили, техніки й укріплень. У сучасній війні РФ активно використовує цю систему, хоча вона вважається застарілою. В Україні "Гіацинт-Б" теж є на озброєнні та ефективно застосовується.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-