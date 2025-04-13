Не артилерія. Експерти назвали "домінуючого убивцю" на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Не артилерія. Експерти назвали "домінуючого убивцю" на фронті

Дрони почали відігравати одну з ключових ролей у війні
Джерело:  The Sun

Експерти та аналітики видання The Sun дійшли висновку, що саме ударні дрони стали “домінуючим вбивцею” у загарбницькій війні Росії проти України. Дані західних розвідок вказують на те, що 8 з 10 військових, вбитих і поранених, були віддалено атаковані пристроями, пілотованими молодими солдатами, які часто перебувають за багато кілометрів від поля бою.

Головні тези:

  • Українські військові щоденно стикаються з атаками до 100 ударних дронів, які виявилися дешевими та дуже ефективними в бойових умовах.
  • Британські експерти підкреслюють, що саме дрони суттєво змінюють характер сучасної війни.

Дрони почали відігравати одну з ключових ролей у війні

Згідно з даними західних офіційних осіб, безпілотники дійсно змогли замінити традиційні артилерійські удари по цілях.

Саме вони станом на сьогодні є головною причиною від 70 до 80% втрат як армії РФ, так і ЗСУ.

Що важливо розуміти, щоденно українські воїни зазнають атак щонайменше 100 ударних дронів — приблизно по одному кожні 15 хвилин.

Ці дрони-камікадзе дешеві у виробництві та дуже ефективні. Вони можуть зависати в певній ділянці, перш ніж їм буде призначено ціль для атаки.

З заявою з цього приводу виступив ексофіцер розвідки британської армії Філ Інгрем.

За його словами, саме безпілотники змогли змінити характер сучасної війни:

Ці вражаючі цифри показали, що дрони відіграватимуть значну роль у всіх майбутніх військових кампаніях, — наголосив Інгрем.

Британські фахівці звертають увагу на те, що характер військових дій блискавично трансформується.

На цьому тлі вони закликали почати створювати власні ескадрильї ударних безпілотників.

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