Експерти та аналітики видання The Sun дійшли висновку, що саме ударні дрони стали “домінуючим вбивцею” у загарбницькій війні Росії проти України. Дані західних розвідок вказують на те, що 8 з 10 військових, вбитих і поранених, були віддалено атаковані пристроями, пілотованими молодими солдатами, які часто перебувають за багато кілометрів від поля бою.
Головні тези:
- Українські військові щоденно стикаються з атаками до 100 ударних дронів, які виявилися дешевими та дуже ефективними в бойових умовах.
- Британські експерти підкреслюють, що саме дрони суттєво змінюють характер сучасної війни.
Дрони почали відігравати одну з ключових ролей у війні
Згідно з даними західних офіційних осіб, безпілотники дійсно змогли замінити традиційні артилерійські удари по цілях.
Саме вони станом на сьогодні є головною причиною від 70 до 80% втрат як армії РФ, так і ЗСУ.
Що важливо розуміти, щоденно українські воїни зазнають атак щонайменше 100 ударних дронів — приблизно по одному кожні 15 хвилин.
З заявою з цього приводу виступив ексофіцер розвідки британської армії Філ Інгрем.
За його словами, саме безпілотники змогли змінити характер сучасної війни:
Британські фахівці звертають увагу на те, що характер військових дій блискавично трансформується.
На цьому тлі вони закликали почати створювати власні ескадрильї ударних безпілотників.
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