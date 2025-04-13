"Тільки сволота так може діяти". Зеленський відреагував на удар Росії по Сумах

13 квітня українські лідер Володимир Зеленський вкотре закликав світову спільноту не ігнорувати новий воєнний злочин Росії проти мирного населення України. Йдеться про удар російської балістики по Сумах, внаслідок якого загинули понад 20 людей.

Зеленський вимагає від світу жорсткої реакції

Глава держави звертає увагу на те, що російські ракети вдарили по звичайній міській вулиці, де є будинки, освітні заклади, машини на вулиці.

Ба більше, все це відбулося в день, коли люди йдуть до церков — у Вербну неділю, свято Входу Господнього в Єрусалим.

Згідно з даними місцевої влади, загинули понад 20 мирних мешканців міста.

Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють. Потрібна жорстка реакція світу. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі глава держави закликав США, Європу та усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств, не мовчати.

Як нагадав Зеленський, без тиску на агресора мир неможливий.