Росія атакувала Суми ракетою — багато загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Суми ракетою — багато загиблих

Атака РФ на Суми - що відомо
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Джерело:  online.ua

Вранці 13 квітня російські загарбники завдали нового удару по місту Суми, внаслідок якого загинули багато цивільних.

Головні тези:

  • Повітряні сили ЗСУ повідомили про скидання КАБів на Сумську область.
  • У мережі опублікували перші фото та відео наслідків атаки.

Атака РФ на Суми — що відомо

Про новий ворожий удар повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

Сьогодні внаслідок удару є багато загиблих… Ворог знову вдарив по мирному населенню, — написав він о 10:52 у своєму Телеграм-каналі.

За словами Кобзаря, йдеться про удар ракетою.

Згідно з останніми даними, загинули понад 20 людей. Кількість поранених у Сумах зросла до 83.

У мережі уже опублікували перші фото та відео наслідків нової ворожої атаки.

Близько 11:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що російський загарбники почали скидати КАБи на Сумську область.

Також вказано, що зафіксовані ворожі розвідувальні БпЛА в районі Запоріжжя та в центрі Дніпропетровщини.

Залучено засоби для їх збиття, — наголошують українські захисники.

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