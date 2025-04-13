Росія атакувала Суми ракетою — багато загиблих

Вранці 13 квітня російські загарбники завдали нового удару по місту Суми, внаслідок якого загинули багато цивільних.

Атака РФ на Суми — що відомо

Про новий ворожий удар повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

Сьогодні внаслідок удару є багато загиблих… Ворог знову вдарив по мирному населенню, — написав він о 10:52 у своєму Телеграм-каналі. Поширити

За словами Кобзаря, йдеться про удар ракетою.

Згідно з останніми даними, загинули понад 20 людей. Кількість поранених у Сумах зросла до 83.

У мережі уже опублікували перші фото та відео наслідків нової ворожої атаки.

Близько 11:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що російський загарбники почали скидати КАБи на Сумську область.

Також вказано, що зафіксовані ворожі розвідувальні БпЛА в районі Запоріжжя та в центрі Дніпропетровщини.