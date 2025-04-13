Росія атакувала Суми ракетою — багато загиблих

Вранці 13 квітня російські загарбники завдали нового удару по місту Суми, внаслідок якого загинули багато цивільних.
Головні тези:
- Повітряні сили ЗСУ повідомили про скидання КАБів на Сумську область.
- У мережі опублікували перші фото та відео наслідків атаки.
Атака РФ на Суми — що відомо
Про новий ворожий удар повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.
За словами Кобзаря, йдеться про удар ракетою.
Згідно з останніми даними, загинули понад 20 людей. Кількість поранених у Сумах зросла до 83.
У мережі уже опублікували перші фото та відео наслідків нової ворожої атаки.
Близько 11:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що російський загарбники почали скидати КАБи на Сумську область.
Також вказано, що зафіксовані ворожі розвідувальні БпЛА в районі Запоріжжя та в центрі Дніпропетровщини.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-