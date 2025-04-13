Россия атаковала Сумы ракетой — много погибших

Утром 13 апреля российские захватчики нанесли новый удар по городу Сумы, в результате которого погибли много мирных житилей.
Главные тезисы
- Воздушные силы ВСУ сообщили о сбросе КАБов на Сумскую область.
- В сети опубликовали первые фото и видео последствий атаки.
Атака РФ на Сумы — что известно
О новом вражеском ударе сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артём Кобзарь.
По словам Кобзаря, речь идет об ударе ракетой.
Согласно последним данным, погибли более 20 человек.
В сети уже опубликовали первые фото и видео последствий новой вражеской атаки.
Около 11:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что российские захватчики начали сбрасывать КАБы на Сумскую область.
Также отмечено, что зафиксированы вражеские разведывательные БПЛА в районе Запорожья и в центре Днепропетровщины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-