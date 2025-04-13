Россия атаковала Сумы ракетой — много погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Сумы ракетой — много погибших

Атака РФ на Сумы - что известно
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Источник:  online.ua

Утром 13 апреля российские захватчики нанесли новый удар по городу Сумы, в результате которого погибли много мирных житилей.

Главные тезисы

  • Воздушные силы ВСУ сообщили о сбросе КАБов на Сумскую область.
  • В сети опубликовали первые фото и видео последствий атаки.

Атака РФ на Сумы — что известно

О новом вражеском ударе сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артём Кобзарь.

Сегодня в результате удара много погибших… Враг снова ударил по мирному населению, — написал он в 10:52 в своем Телеграмм-канале.

По словам Кобзаря, речь идет об ударе ракетой.

Согласно последним данным, погибли более 20 человек.

В сети уже опубликовали первые фото и видео последствий новой вражеской атаки.

Около 11:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что российские захватчики начали сбрасывать КАБы на Сумскую область.

Также отмечено, что зафиксированы вражеские разведывательные БПЛА в районе Запорожья и в центре Днепропетровщины.

Привлечены средства для их уничтожения, — отмечают украинские защитники.

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