Россия атаковала Сумы ракетой — много погибших

Утром 13 апреля российские захватчики нанесли новый удар по городу Сумы, в результате которого погибли много мирных житилей.

Атака РФ на Сумы — что известно

О новом вражеском ударе сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артём Кобзарь.

Сегодня в результате удара много погибших… Враг снова ударил по мирному населению, — написал он в 10:52 в своем Телеграмм-канале. Поделиться

По словам Кобзаря, речь идет об ударе ракетой.

Согласно последним данным, погибли более 20 человек.

В сети уже опубликовали первые фото и видео последствий новой вражеской атаки.

Около 11:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что российские захватчики начали сбрасывать КАБы на Сумскую область.

Также отмечено, что зафиксированы вражеские разведывательные БПЛА в районе Запорожья и в центре Днепропетровщины.