ВСУ в течение суток уничтожили 71 российскую артсистему и 143 автомобиля

Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ за прошедшие сутки. Как выяснилось, украинские воины успели ликвидировать 1220 российских захватчиков. Кроме того, они уничтожили 12 танков, 33 боевых бронированных машин и 143 автомобиля врага.
Главные тезисы
- Начались 1145-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- Всего за 12 апреля на фронте произошло 120 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 13 апреля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 932670 (+1220) человек,
танков — 10603 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 22088 (+33) ед,
артиллерийских систем — 26163 (+71) ед,
средств ПВО — 1128 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 32425 (+147) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 43950 (+143) ед,
специальной техники — 3799 (+1) ед.
Генштаб ВСУ сообщает, что армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 135 авиационных ударов, сбросила 249 управляемых бомб.
Кроме того, враг совершил более 6600 обстрелов, из них 157 — из реактивных систем залпового огня, а для атаки использовали 2709 дронов-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-