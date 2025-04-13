ВСУ в течение суток уничтожили 71 российскую артсистему и 143 автомобиля

Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ за прошедшие сутки. Как выяснилось, украинские воины успели ликвидировать 1220 российских захватчиков. Кроме того, они уничтожили 12 танков, 33 боевых бронированных машин и 143 автомобиля врага.

Потери армии РФ по состоянию на 13 апреля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 932670 (+1220) человек,

танков — 10603 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 22088 (+33) ед,

артиллерийских систем — 26163 (+71) ед,

средств ПВО — 1128 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 32425 (+147) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 43950 (+143) ед,

специальной техники — 3799 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 135 авиационных ударов, сбросила 249 управляемых бомб.

Кроме того, враг совершил более 6600 обстрелов, из них 157 — из реактивных систем залпового огня, а для атаки использовали 2709 дронов-камикадзе.