Трамп заинтриговал заявлением о завершении войны РФ против Украины

По словам американского лидера Дональда Трампа, переговоры о прекращении войны сейчас развиваются хорошо. Несмотря на это, он добавил, что есть момент, когда вы просто должны или “действовать, или замолчать”.
Главные тезисы
- Американский президент выразил определенный оптимизм касательно развития отношений между Украиной и Россией в будущем.
- Трамп уже рассматривает сценарий введения дополнительных санкций против РФ.
Трамп оценил ход переговоров с Украиной и Россией
Журналисты обращают внимание на то, что глава Белого дома выступил с таким заявлением через день после того, как он выразил разочарование Россией и призвал ее "двигаться" к заключению соглашения.
Однако он до сих пор не уточнил, о чем именно идет речь.
Как уже упоминалось ранее, 11 апреля посланец Трампа Стив Виткофф провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным об "аспектах украинского урегулирования".
Несмотря на то, что эти переговоры зашли в тупик из-за разногласий по поводу условий для полного прекращения боевых действий, команда Трампа не оставляет попыток договориться с Россией.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-