Трамп заинтриговал заявлением о завершении войны РФ против Украины
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Трамп заинтриговал заявлением о завершении войны РФ против Украины

Трамп оценил ход переговоров с Украиной и Россией
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Источник:  Reuters

По словам американского лидера Дональда Трампа, переговоры о прекращении войны сейчас развиваются хорошо. Несмотря на это, он добавил, что есть момент, когда вы просто должны или “действовать, или замолчать”.

Главные тезисы

  • Американский президент выразил определенный оптимизм касательно развития отношений между Украиной и Россией в будущем.
  • Трамп уже рассматривает сценарий введения дополнительных санкций против РФ.

Трамп оценил ход переговоров с Украиной и Россией

Журналисты обращают внимание на то, что глава Белого дома выступил с таким заявлением через день после того, как он выразил разочарование Россией и призвал ее "двигаться" к заключению соглашения.

Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут развиваться хорошо, и вы узнаете это очень скоро, — заинтриговал Дональд Трампа.

Однако он до сих пор не уточнил, о чем именно идет речь.

Есть момент, когда вы просто должны либо действовать, либо умолкнуть, и мы увидим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Как уже упоминалось ранее, 11 апреля посланец Трампа Стив Виткофф провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным об "аспектах украинского урегулирования".

Несмотря на то, что эти переговоры зашли в тупик из-за разногласий по поводу условий для полного прекращения боевых действий, команда Трампа не оставляет попыток договориться с Россией.

Трамп продемонстрировал признаки потери терпения и заговорил о введении вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть, если он почувствует, что Москва затягивает с заключением соглашения.

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