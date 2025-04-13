Трамп заинтриговал заявлением о завершении войны РФ против Украины

По словам американского лидера Дональда Трампа, переговоры о прекращении войны сейчас развиваются хорошо. Несмотря на это, он добавил, что есть момент, когда вы просто должны или “действовать, или замолчать”.

Трамп оценил ход переговоров с Украиной и Россией

Журналисты обращают внимание на то, что глава Белого дома выступил с таким заявлением через день после того, как он выразил разочарование Россией и призвал ее "двигаться" к заключению соглашения.

Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут развиваться хорошо, и вы узнаете это очень скоро, — заинтриговал Дональд Трампа. Поделиться

Однако он до сих пор не уточнил, о чем именно идет речь.

Есть момент, когда вы просто должны либо действовать, либо умолкнуть, и мы увидим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо. Дональд Трамп Президент США

Как уже упоминалось ранее, 11 апреля посланец Трампа Стив Виткофф провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным об "аспектах украинского урегулирования".

Несмотря на то, что эти переговоры зашли в тупик из-за разногласий по поводу условий для полного прекращения боевых действий, команда Трампа не оставляет попыток договориться с Россией.