"Нет реального плана". Трамп может обманывать Украину и Европу

Как удалось узнать Reuters, европейские политики, которые уже общались с командой президента США Дональда Трампа, пришли к выводу, что у Белого дома на самом деле нет четкого плана завершения войны России против Украины.
Главные тезисы
- Команда Трампа не сформировала координированный процесс формирования политики в отношении Украины.
- Отсутствие реального плана может негативно отразиться на безопасности Украины и на стабильности Европейского Союза.
Европа теряет доверие к Трампу в вопросе завершения войны
Согласно данным инсайдеров СМИ в Евросоюзе, Белый дом оказывает давление на официальный Киев для быстрого достижения результатов.
На этом фоне европейские чиновники выразили опасение, что Штаты могут решиться на шаги, которые могут подорвать не только Украину, но и архитектуру безопасности ЕС.
Сейчас официальный Брюссель взволнован тем, что у США нет четких конечных целей.
Согласно данным журналистов, команда Трампа до сих пор не сформировала скоординированный процесс формирования политики в отношении Украины.
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