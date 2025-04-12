"Нет реального плана". Трамп может обманывать Украину и Европу

Как удалось узнать Reuters, европейские политики, которые уже общались с командой президента США Дональда Трампа, пришли к выводу, что у Белого дома на самом деле нет четкого плана завершения войны России против Украины.

Европа теряет доверие к Трампу в вопросе завершения войны

Согласно данным инсайдеров СМИ в Евросоюзе, Белый дом оказывает давление на официальный Киев для быстрого достижения результатов.

На этом фоне европейские чиновники выразили опасение, что Штаты могут решиться на шаги, которые могут подорвать не только Украину, но и архитектуру безопасности ЕС.

Сейчас официальный Брюссель взволнован тем, что у США нет четких конечных целей.

Мы иногда слышим противоречивые вещи из разных частей администрации. Это также добавляет ощущение, что здесь нет реального плана, — заявил анонимный источник. Поделиться

Согласно данным журналистов, команда Трампа до сих пор не сформировала скоординированный процесс формирования политики в отношении Украины.