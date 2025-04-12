Соглашение о недрах. Келлог оценил ход переговоров США и Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Соглашение о недрах. Келлог оценил ход переговоров США и Украины

Келлог
Читати українською
Источник:  The Times

По убеждению спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, возобновление переговоров между Украиной и США по соглашению об ископаемых является положительным сигналом.

Главные тезисы

  • Окончательное решение по соглашению будет принимать Верховная Рада Украины.
  • Никто пока не знает, какие именно полезные ископаемые доступны в Украине, и какая их стоимость.

Киев и Вашингтон все еще пытаются договориться

Как утверждает Кит Келлог, отношения Украины и США в конце концов вернулись на правильный путь.

Это подтверждает прибытие в Вашингтон технической группы украинских чиновников для обсуждения соглашения, цель которого предоставить Америке значительный доступ к огромным запасам критически важных полезных ископаемых в Украине.

Спецпредставитель Трампа обратил внимание на то, что американские чиновники недооценили то, что связано с обеспечением этого соглашения.

Это не простое "да" или "нет". Люди на самом деле не понимали процесс так хорошо, как должны были.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель президента США по Украине

На этом фоне он также напомнил, что финальное решение в этом вопросе будет принимать Верховная Рада Украины.

По словам Келлога, Белый дом отдает себе отчет, что "никто не знает", какие именно полезные ископаемые доступны в Украине, и какова их стоимость.

Что важно понимать, последний раз геологическую разведку проводили еще во времена существования Советского Союза.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ вывозит ворованные полезные ископаемые из Украины через Крымский мост — британская разведка
Минобороны Британии
РФ вывозит ворованные полезные ископаемые из Украины через Крымский мост — британская разведка
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина предоставила США новые предложения по соглашению об ископаемых
соглашение
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Постоянно разочаровывается". У Трампа упрекнули РФ и Украину
Трамп недоволен обеими сторонами войны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?