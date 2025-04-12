Соглашение о недрах. Келлог оценил ход переговоров США и Украины

По убеждению спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, возобновление переговоров между Украиной и США по соглашению об ископаемых является положительным сигналом.

Киев и Вашингтон все еще пытаются договориться

Как утверждает Кит Келлог, отношения Украины и США в конце концов вернулись на правильный путь.

Это подтверждает прибытие в Вашингтон технической группы украинских чиновников для обсуждения соглашения, цель которого предоставить Америке значительный доступ к огромным запасам критически важных полезных ископаемых в Украине.

Спецпредставитель Трампа обратил внимание на то, что американские чиновники недооценили то, что связано с обеспечением этого соглашения.

Это не простое "да" или "нет". Люди на самом деле не понимали процесс так хорошо, как должны были. Кот Келлог Спецпредставитель президента США по Украине

На этом фоне он также напомнил, что финальное решение в этом вопросе будет принимать Верховная Рада Украины.

По словам Келлога, Белый дом отдает себе отчет, что "никто не знает", какие именно полезные ископаемые доступны в Украине, и какова их стоимость.

Что важно понимать, последний раз геологическую разведку проводили еще во времена существования Советского Союза.