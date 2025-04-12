Соглашение о недрах. Келлог оценил ход переговоров США и Украины

По убеждению спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, возобновление переговоров между Украиной и США по соглашению об ископаемых является положительным сигналом.
Главные тезисы
- Окончательное решение по соглашению будет принимать Верховная Рада Украины.
- Никто пока не знает, какие именно полезные ископаемые доступны в Украине, и какая их стоимость.
Киев и Вашингтон все еще пытаются договориться
Как утверждает Кит Келлог, отношения Украины и США в конце концов вернулись на правильный путь.
Это подтверждает прибытие в Вашингтон технической группы украинских чиновников для обсуждения соглашения, цель которого предоставить Америке значительный доступ к огромным запасам критически важных полезных ископаемых в Украине.
Спецпредставитель Трампа обратил внимание на то, что американские чиновники недооценили то, что связано с обеспечением этого соглашения.
На этом фоне он также напомнил, что финальное решение в этом вопросе будет принимать Верховная Рада Украины.
По словам Келлога, Белый дом отдает себе отчет, что "никто не знает", какие именно полезные ископаемые доступны в Украине, и какова их стоимость.
Что важно понимать, последний раз геологическую разведку проводили еще во времена существования Советского Союза.
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