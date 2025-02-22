Украина предоставила США новые предложения по соглашению об ископаемых

Украина передала США новые предложения по соглашению по полезным ископаемым, в частности, свои предложения украинские чиновники передали спецпредставителю президента США Дональда Трампа Киту Келлогу, который сейчас из Европы следует в США, где у него в Вашингтоне запланирована встреча с американским президентом.

Украина скорректировала соглашение США об ископаемых

Украинская сторона предлагает уменьшить размер будущего фонда, в который должны вноситься будущие поступления от добычи полезных ископаемых на подконтрольных территориях Украины.

Предварительно США предлагали размер этого фонда установить в размере 500 млрд долл., мы сейчас снизили это предложение до 100 млрд долл. и передали Келлогу, — говорит источник издания.

Также украинские власти передали свои пожелания по поводу личной встречи украинского президента Владимира Зеленского и президента США на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы они продолжили обсуждение всех возможных условий соглашения лично.

В новых предложениях к соглашению после предыдущего варианта, который привозил министр финансов США Скотт Бессент в Киев, также добавились не только доходы от ископаемых, но и от портов, кроме того, они касаются нефти и газа.

Основной причиной приезда Келлога в Киев наконец-то стало это соглашение, Трамп ему сказал: у тебя одна задача — соглашение, поэтому над ним работали все три дня, пока Келлог был в Киеве, — отметил собеседник издания. Поделиться

Сам Владимир Зеленский сомневался, стоит ли ему подписывать соглашение и спрашивал мнения своего окружения.

Позавчера состоялось совещание с руководителями разных ведомств, посвященное соглашению по ископаемым, оно было эмоциональным, президент и глава ГУР Кирилл Буданов там даже немного поспорили по поводу соглашения, потому что у них на некоторые вещи разошлись взгляды, но в конце концов президент склоняется к тому, что соглашение в каком-то улучшенном виде нужно будет подписать.

Ранее пять источников сообщили NV, что украинская сторона 21 февраля получила от американских партнеров новую версию соглашения по использованию природных ископаемых Украины. Проект соглашения, которое должно разблокировать дальнейшее сотрудничество сторон в мирном урегулировании, оказался более жестким, чем первый вариант, который привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент несколько дней назад.

Добывающий потенциал Украины

Новая версия от американских партнеров предлагает закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская сторона — треть, уже предоставленная в виде оружия.

Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 млрд долларов. Соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть. Будущие доходы от портов не входят в сделку. Поделиться

Американская сторона считает соглашение чисто коммерческим и выносит обсуждение вопросов гарантий безопасности за пределы этой договоренности. Также в рамках соглашения США не берут на себя никаких обязательств по инвестициям.

Украинская сторона предлагает пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования средств фонда исключительно для инвестиций в Украине.

Все источники, касающиеся работы над контрактом, считают новый проект более жестким, чем предыдущий, и склоняются к тому, что Киев будет вынужден подписать соглашение в ближайшее время, чтобы разблокировать сотрудничество над мирным урегулированием.