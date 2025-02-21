Трамп передал Украине новую версию "соглашения о надрах"

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, президент США Дональд Трамп и его команда разработали и передали Киеву новый вариант соглашения о разработке полезных ископаемых в Украине, которое учитывает некоторые замечания властей и имеет больше шансов на подписание.

Трамп все-таки хочет заключить соглашение с Украиной

Как утверждают анонимные источники СМИ, за последние дни между официальными Вашингтоном и Киевом не прекращались переговоры по "соглашению о надрах".

На этом фоне Белый дом представил команде украинского лидера Владимира Зеленского усовершенствованную его версию, где были учтены некоторые опасания Киева.

Еще один инсайдер подтвердил, что из указанного документа были удалены некоторые статьи, которые вызвали беспокойство в Офисе президента Украины — в первую очередь о том, что соглашение подпадает под юрисдикцию суда Нью-Йорка.

В последнем проекте произошло значительное улучшение, и он отвечает украинскому законодательству, — утверждают анонимные источники. Поделиться

По их словам, несколько помощников Зеленского призвали его подписать обновленное предложение во избежание дальнейшей конфронтации с Трампом и чтобы разрешить ему обосновать дальнейшую поддержку Украины со стороны США.