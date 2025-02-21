Трамп передал Украине новую версию "соглашения о надрах"
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Трамп передал Украине новую версию "соглашения о надрах"

Трамп
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Источник:  Axios

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, президент США Дональд Трамп и его команда разработали и передали Киеву новый вариант соглашения о разработке полезных ископаемых в Украине, которое учитывает некоторые замечания властей и имеет больше шансов на подписание.

Главные тезисы

  • В последней версии соглашения были учтены некоторые замечания Киева, что свидетельствует о поиске компромисса между сторонами.
  • Новый вариант соглашения отвечает украинскому законодательству, как и требовала команда Зеленского.

Трамп все-таки хочет заключить соглашение с Украиной

Как утверждают анонимные источники СМИ, за последние дни между официальными Вашингтоном и Киевом не прекращались переговоры по "соглашению о надрах".

На этом фоне Белый дом представил команде украинского лидера Владимира Зеленского усовершенствованную его версию, где были учтены некоторые опасания Киева.

Еще один инсайдер подтвердил, что из указанного документа были удалены некоторые статьи, которые вызвали беспокойство в Офисе президента Украины — в первую очередь о том, что соглашение подпадает под юрисдикцию суда Нью-Йорка.

В последнем проекте произошло значительное улучшение, и он отвечает украинскому законодательству, — утверждают анонимные источники.

По их словам, несколько помощников Зеленского призвали его подписать обновленное предложение во избежание дальнейшей конфронтации с Трампом и чтобы разрешить ему обосновать дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

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