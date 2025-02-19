Джонсон раскрыл реальную цель Трампа после скандальных заявлений об Украине
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Политика
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Джонсон раскрыл реальную цель Трампа после скандальных заявлений об Украине

Джонсон объяснил логику Трампа
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Источник:  online.ua

Бывший британский лидер Борис Джонсон считает, что новый президент США Дональд Трамп преследует цель шокировать и активизировать Европу в вопросах помощи Украине.

Главные тезисы

  • США считают, что некоторые европейские страны, как Бельгия и Франция, блокируют размораживание средств для Украины.
  • Борис Джонсон призывает членов ЕС стать более серьезными и быстрыми на фоне сложившейся ситуации.

Джонсон объяснил логику Трампа

Конечно, Украина не начала войну. Это все равно что сказать, что Америка напала на Японию в Перл-Харборе. Конечно, страна, подвергшаяся вторжению, не должна устраивать выборы. В Великобритании с 1935 по 1945 год не было всеобщих выборов.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Бывший премьер Великобритании

Кроме того, британский политик возразил словами Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского упал до 4%.

По словам Джонсона, на самом деле он примерно такой же, как у Трампа.

Он признает, что заявления президента США претендуют не на историческую точность, а на то, чтобы шокировать европейцев и вынудить их действовать.

США видят, что есть 300 млрд долл замороженных российских активов преимущественно в Бельгии. Эти деньги могут быть направлены Украине, чтобы компенсировать американскую поддержку. Почему Европа препятствует размораживанию денег Путина?

Как отметил Джонсон, США полагают, что Бельгия, Франция и другие страны блокируют это решение.

Это абсурд. Нам нужно стать более серьезными и быстрыми, - подчеркнул политик.

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