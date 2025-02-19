Бывший британский лидер Борис Джонсон считает, что новый президент США Дональд Трамп преследует цель шокировать и активизировать Европу в вопросах помощи Украине.

Джонсон объяснил логику Трампа

Конечно, Украина не начала войну. Это все равно что сказать, что Америка напала на Японию в Перл-Харборе. Конечно, страна, подвергшаяся вторжению, не должна устраивать выборы. В Великобритании с 1935 по 1945 год не было всеобщих выборов. Борис Джонсон Бывший премьер Великобритании

Кроме того, британский политик возразил словами Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского упал до 4%.

По словам Джонсона, на самом деле он примерно такой же, как у Трампа.

Он признает, что заявления президента США претендуют не на историческую точность, а на то, чтобы шокировать европейцев и вынудить их действовать.

США видят, что есть 300 млрд долл замороженных российских активов преимущественно в Бельгии. Эти деньги могут быть направлены Украине, чтобы компенсировать американскую поддержку. Почему Европа препятствует размораживанию денег Путина? Поделиться

Как отметил Джонсон, США полагают, что Бельгия, Франция и другие страны блокируют это решение.