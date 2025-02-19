Джонсон раскрыл реальную цель Трампа после скандальных заявлений об Украине

Бывший британский лидер Борис Джонсон считает, что новый президент США Дональд Трамп преследует цель шокировать и активизировать Европу в вопросах помощи Украине.
Главные тезисы
- США считают, что некоторые европейские страны, как Бельгия и Франция, блокируют размораживание средств для Украины.
- Борис Джонсон призывает членов ЕС стать более серьезными и быстрыми на фоне сложившейся ситуации.
Джонсон объяснил логику Трампа
Кроме того, британский политик возразил словами Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского упал до 4%.
По словам Джонсона, на самом деле он примерно такой же, как у Трампа.
Он признает, что заявления президента США претендуют не на историческую точность, а на то, чтобы шокировать европейцев и вынудить их действовать.
Как отметил Джонсон, США полагают, что Бельгия, Франция и другие страны блокируют это решение.
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