Колишній британський лідер Борис Джонсон вважає, що новий президент США Дональд Трамп має на меті шокувати та активізувати Європу в питаннях допомоги Україні.

Джонсон пояснив логіку Трампа

Звісно, ​​Україна не розпочала війну. Це все одно що сказати, що Америка напала на Японію в Перл-Харборі. Звичайно, країна, яка зазнала вторгнення, не повинна влаштовувати вибори. У Великій Британії з 1935 по 1945 рік не було загальних виборів. Борис Джонсон Колишній прем'єр Великої Британії

Окрім того, британський політик заперечив словами Дональда Трампа про те, що ​​рейтинг Зеленського впав до 4%.

За словами Джонсона, насправді він приблизно такий самий, як у Трампа.

Він визнає, що заяви президента США претендують не на історичну точність, а на те, щоб шокувати європейців та змусити їх діяти.

США бачить, що є 300 млрд дол заморожених російських активів переважно в Бельгії. Ці гроші можуть бути надіслані Україні, щоб компенсувати американську підтримку.Чому Європа перешкоджає розморожуванню грошей Путіна? Поширити

Як зазначив Джонсон, США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують це рішення.