Джонсон розкрив реальну мету Трампа після скандальних заяв про Україну
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Політика
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Джонсон розкрив реальну мету Трампа після скандальних заяв про Україну

Джонсон
Джерело:  online.ua

Колишній британський лідер Борис Джонсон вважає, що новий президент США Дональд Трамп має на меті шокувати та активізувати Європу в питаннях допомоги Україні. 

Головні тези:

  • США вважають, що деякі європейські країни, такі як Бельгія та Франція, блокують розмороження коштів для України.
  • Борис Джонсон закликає членів ЄС стати серйознішими та швидшими на тлі ситуації, що склалася.

Джонсон пояснив логіку Трампа

Звісно, ​​Україна не розпочала війну. Це все одно що сказати, що Америка напала на Японію в Перл-Харборі. Звичайно, країна, яка зазнала вторгнення, не повинна влаштовувати вибори. У Великій Британії з 1935 по 1945 рік не було загальних виборів.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Колишній прем'єр Великої Британії

Окрім того, британський політик заперечив словами Дональда Трампа про те, що ​​рейтинг Зеленського впав до 4%.

За словами Джонсона, насправді він приблизно такий самий, як у Трампа.

Він визнає, що заяви президента США претендують не на історичну точність, а на те, щоб шокувати європейців та змусити їх діяти.

США бачить, що є 300 млрд дол заморожених російських активів переважно в Бельгії. Ці гроші можуть бути надіслані Україні, щоб компенсувати американську підтримку.Чому Європа перешкоджає розморожуванню грошей Путіна?

Як зазначив Джонсон, США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують це рішення.

Це абсурд. Нам потрібно стати серйознішими і швидшими, - наголосив політик.

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