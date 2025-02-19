Джонсон розкрив реальну мету Трампа після скандальних заяв про Україну

Колишній британський лідер Борис Джонсон вважає, що новий президент США Дональд Трамп має на меті шокувати та активізувати Європу в питаннях допомоги Україні.
Головні тези:
- США вважають, що деякі європейські країни, такі як Бельгія та Франція, блокують розмороження коштів для України.
- Борис Джонсон закликає членів ЄС стати серйознішими та швидшими на тлі ситуації, що склалася.
Джонсон пояснив логіку Трампа
Окрім того, британський політик заперечив словами Дональда Трампа про те, що рейтинг Зеленського впав до 4%.
За словами Джонсона, насправді він приблизно такий самий, як у Трампа.
Він визнає, що заяви президента США претендують не на історичну точність, а на те, щоб шокувати європейців та змусити їх діяти.
Як зазначив Джонсон, США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують це рішення.
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