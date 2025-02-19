Журналісти знайшли ахіллесову п'яту Путіна у Тихому океані

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Bloomberg, головний нафтовий порт Росії досі уникає санкцій та працює на повну. Йдеться про нафтовий термінал Козьміно в Тихому океані.

Термінал Козьміно досі не потрапив під санкції

Як вдалося дізнатися журналістам, вантажовідправники та трейдери знайшли способи уникати обмежень. Для цього вони активно використовують флот під прапорами третіх країн.

Протягом перших двох тижнів лютого одразу 16 танкерів транспортували нафту ВСТО (Східносибірсько-Тихоокеанський сорт).

Що важливо розуміти, жоден із них не потрапив під санкції США. Окрім того, наголошується, що близько 50% суден вперше працювала з цим сортом нафти.

Більшість нових танкерів ходили під "зручними прапорами" Панами, Островів Кука, Сьєрра-Леоне та Джибуті. Практично всі постачання прямували до Китаю, зокрема в порти Дундін, Хуейчжоу та Дунцзякоу. Власниками більшості суден є компанії з Шанхаю, Гонконгу та Сейшельських островів. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що останній санкційний удар Джо Байдена по Росії тимчасово підняі ставки фрахту з Козьміно до Азії.