Журналісти знайшли ахіллесову п'яту Путіна у Тихому океані
Категорія
Економіка
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Журналісти знайшли ахіллесову п'яту Путіна у Тихому океані

Путін
Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Bloomberg, головний нафтовий порт Росії досі уникає санкцій та працює на повну. Йдеться про нафтовий термінал Козьміно в Тихому океані.

Головні тези:

  • Вантажовідправники та трейдери активно використовують флот під прапорами третіх країн для уникнення обмежень.
  • Останні санкції США призвели до зростання вартості рейсів до Китаю з Козьміно, але ціни вже почали знижуватися.

Термінал Козьміно досі не потрапив під санкції

Як вдалося дізнатися журналістам, вантажовідправники та трейдери знайшли способи уникати обмежень. Для цього вони активно використовують флот під прапорами третіх країн.

Протягом перших двох тижнів лютого одразу 16 танкерів транспортували нафту ВСТО (Східносибірсько-Тихоокеанський сорт).

Що важливо розуміти, жоден із них не потрапив під санкції США. Окрім того, наголошується, що близько 50% суден вперше працювала з цим сортом нафти.

Більшість нових танкерів ходили під "зручними прапорами" Панами, Островів Кука, Сьєрра-Леоне та Джибуті. Практично всі постачання прямували до Китаю, зокрема в порти Дундін, Хуейчжоу та Дунцзякоу. Власниками більшості суден є компанії з Шанхаю, Гонконгу та Сейшельських островів.

Журналісти звертають увагу на те, що останній санкційний удар Джо Байдена по Росії тимчасово підняі ставки фрахту з Козьміно до Азії.

Згідно з останніми даними, вартість три-п'ятиденного рейсу до Китаю зросла до 5 млн дол, тоді як до 10 січня вона становила 1,5 млн дол. Втім, після стрибка ціни почали знижуватися.

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