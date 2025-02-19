Журналисты нашли ахиллесову пяту Путина в Тихом океане

Как удалось узнать информационному агентству Bloomberg, главный нефтяной порт России до сих пор избегает санкций и работает на полную. Речь идет о нефтяном терминале Козьмино в Тихом океане.

Терминал Козьмино до сих пор не попал под санкции

Как удалось узнать журналистам, грузоотправители и трейдеры нашли способы избегать ограничений. Для этого они активно используют флот под флагами третьих стран.

В первые две недели февраля сразу 16 танкеров транспортировали нефть ВСТО (Восточно-Сибирско-Тихоокеанский сорт).

Что важно понимать, ни один из них не попал под санкции США. Кроме того, указано, что около 50% судов впервые работало с этим сортом нефти.

Большинство новых танкеров ходили под "удобными флагами" Панамы, Островов Кука, Сьерра-Леоне и Джибути. Практически все поставки направлялись в Китай, в частности в порты Дундин, Хуэйчжоу и Дунцзякоу. Владельцами большинства судов являются компании из Шанхая, Гонконга и Сейшельских островов. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что последний санкционный удар Джо Байдена по России временно поднял ставки фрахта из Козьмино в Азию.