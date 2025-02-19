Журналисты нашли ахиллесову пяту Путина в Тихом океане

Как удалось узнать информационному агентству Bloomberg, главный нефтяной порт России до сих пор избегает санкций и работает на полную. Речь идет о нефтяном терминале Козьмино в Тихом океане.
Главные тезисы
- Грузоотправители и трейдеры активно используют флот под флагами третьих стран во избежание ограничений.
- Последние санкции США привели к росту стоимости рейсов в Китай из Козьмино, но цены уже начали снижаться.
Терминал Козьмино до сих пор не попал под санкции
Как удалось узнать журналистам, грузоотправители и трейдеры нашли способы избегать ограничений. Для этого они активно используют флот под флагами третьих стран.
В первые две недели февраля сразу 16 танкеров транспортировали нефть ВСТО (Восточно-Сибирско-Тихоокеанский сорт).
Что важно понимать, ни один из них не попал под санкции США. Кроме того, указано, что около 50% судов впервые работало с этим сортом нефти.
Журналисты обращают внимание на то, что последний санкционный удар Джо Байдена по России временно поднял ставки фрахта из Козьмино в Азию.
Согласно последним данным, стоимость трех-пятидневного рейса в Китай возросла до 5 млн долл., тогда как к 10 января она составляла 1,5 млн долл. Впрочем, после скачка цены начали снижаться.
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