Журналисты нашли ахиллесову пяту Путина в Тихом океане
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Экономика
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Журналисты нашли ахиллесову пяту Путина в Тихом океане

Путин
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Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать информационному агентству Bloomberg, главный нефтяной порт России до сих пор избегает санкций и работает на полную. Речь идет о нефтяном терминале Козьмино в Тихом океане.

Главные тезисы

  • Грузоотправители и трейдеры активно используют флот под флагами третьих стран во избежание ограничений.
  • Последние санкции США привели к росту стоимости рейсов в Китай из Козьмино, но цены уже начали снижаться.

Терминал Козьмино до сих пор не попал под санкции

Как удалось узнать журналистам, грузоотправители и трейдеры нашли способы избегать ограничений. Для этого они активно используют флот под флагами третьих стран.

В первые две недели февраля сразу 16 танкеров транспортировали нефть ВСТО (Восточно-Сибирско-Тихоокеанский сорт).

Что важно понимать, ни один из них не попал под санкции США. Кроме того, указано, что около 50% судов впервые работало с этим сортом нефти.

Большинство новых танкеров ходили под "удобными флагами" Панамы, Островов Кука, Сьерра-Леоне и Джибути. Практически все поставки направлялись в Китай, в частности в порты Дундин, Хуэйчжоу и Дунцзякоу. Владельцами большинства судов являются компании из Шанхая, Гонконга и Сейшельских островов.

Журналисты обращают внимание на то, что последний санкционный удар Джо Байдена по России временно поднял ставки фрахта из Козьмино в Азию.

Согласно последним данным, стоимость трех-пятидневного рейса в Китай возросла до 5 млн долл., тогда как к 10 января она составляла 1,5 млн долл. Впрочем, после скачка цены начали снижаться.

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