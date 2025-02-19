Ми готові. Зеленський відповів на скандальні заяві Трампа і його команди
Категорія
Політика
Дата публікації

Ми готові. Зеленський відповів на скандальні заяві Трампа і його команди

Зеленський
Джерело:  online.ua

За словами українського лідера Володимира Зеленського, політика президента США Дональда Трампа та його адміністрації виводить із ізоляції російського диктатора Володимира Путіна та Росію як агресора. Попри це, Україна не збирається здаватися та готова до всього.

Головні тези:

  • Україна вдячна за американську допомогу, але закликає Трампа до озвучення точних даних.
  • Зеленський спростував заяви Трампа про низьку підтримку серед українців і називав це дезінформацією, яку поширює Росія.

Зеленський відреагував на заяви і рішення США

Я вважаю, що США допомогли Путіну вийти із багаторічної ізоляції через повномасштабне вторгнення. Ніхто не роздратований. Ми до всього готові.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави прокоментував заяви про “90% допомоги від США”.

За його словами, йдеться про менші цифри, однак Україна все одно дуже вдячна Штатам.

На цьому тлі Володимир Зеленський закликав команду Дональда Трампа озвучувати точні й правдиві дані.

Як зазначив український лідер, просто зараз США виводять Путіна із ізоляції і цьому радіють в Кремлі:

Вчора вже були сигнали з ними як з жертвою. Це щось нове, — обурився президент України.

Також глава держави відповів на заяви Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз не вийде…якщо ми говоримо про 4%, то ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона іде від Росії, і у нас є докази.

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