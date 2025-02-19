Ми готові. Зеленський відповів на скандальні заяві Трампа і його команди

За словами українського лідера Володимира Зеленського, політика президента США Дональда Трампа та його адміністрації виводить із ізоляції російського диктатора Володимира Путіна та Росію як агресора. Попри це, Україна не збирається здаватися та готова до всього.
Головні тези:
- Україна вдячна за американську допомогу, але закликає Трампа до озвучення точних даних.
- Зеленський спростував заяви Трампа про низьку підтримку серед українців і називав це дезінформацією, яку поширює Росія.
Зеленський відреагував на заяви і рішення США
Окрім того, глава держави прокоментував заяви про “90% допомоги від США”.
За його словами, йдеться про менші цифри, однак Україна все одно дуже вдячна Штатам.
На цьому тлі Володимир Зеленський закликав команду Дональда Трампа озвучувати точні й правдиві дані.
Як зазначив український лідер, просто зараз США виводять Путіна із ізоляції і цьому радіють в Кремлі:
Також глава держави відповів на заяви Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.
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