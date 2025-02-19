Ми готові. Зеленський відповів на скандальні заяві Трампа і його команди

За словами українського лідера Володимира Зеленського, політика президента США Дональда Трампа та його адміністрації виводить із ізоляції російського диктатора Володимира Путіна та Росію як агресора. Попри це, Україна не збирається здаватися та готова до всього.

Зеленський відреагував на заяви і рішення США

Я вважаю, що США допомогли Путіну вийти із багаторічної ізоляції через повномасштабне вторгнення. Ніхто не роздратований. Ми до всього готові. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави прокоментував заяви про “90% допомоги від США”.

За його словами, йдеться про менші цифри, однак Україна все одно дуже вдячна Штатам.

На цьому тлі Володимир Зеленський закликав команду Дональда Трампа озвучувати точні й правдиві дані.

Як зазначив український лідер, просто зараз США виводять Путіна із ізоляції і цьому радіють в Кремлі:

Вчора вже були сигнали з ними як з жертвою. Це щось нове, — обурився президент України. Поширити

Також глава держави відповів на заяви Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.