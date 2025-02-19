Трамп збрехав про низький рейтинг Зеленського — в Україні відреагували

Очільник Білого дому Дональд Трамп дав зрозуміти, що підтримує вимогу російського диктатора Володимира Путіна щодо проведення президентських виборів в Україні. Ба більше, він почав вигадувати, що рейтинг підтримки Володимира Зеленського складає лише 4%.
Головні тези:
- Дональд Трамп поширив фейкову інформацію про Зеленського.
- Соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту показало, що 57% українців довіряють президенту Зеленському, що свідчить про серйозну підтримку з боку народу.
Трамп озвучив Зеленському нові претензії
Як виявилося, американський лідер невдоволений тим, що в Україні давно не було виборів через оголошений воєнний стан.
За словами Дональда Трампа, йому "неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера опустився до 4%".
Президент США не надав жодних доказів своїм словам та навіть не пояснив, звідки у нього такі дані.
За словами очільника Білого дому, вимога щодо проведення виборів в Україні "виходить не від Росії".
На цьому тлі американський лідер продовжив запевнювати, що йому подобається Зеленський, але, мовляв, це не стосується питань завершення війни.
На скандальну заяву Трампа щодо “низького” рейтингу Зеленського уже відреагував Київський міжнародний інститут соціології.
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