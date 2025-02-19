Спецпредставник США Келлог прибув до Києва — відео
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Політика
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Спецпредставник США Келлог прибув до Києва — відео

Келлог
Джерело:  Суспільне

Вранці 19 лютого спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог прибув до столиці України. Це його перший офіційний візит до Києва на вказаній посаді.

Головні тези:

  • Келлог підтвердив готовність США проводити потенційні переговори та надавати необхідну підтримку Україні.
  • За його словами, вкрай важливо вислухати Україну та усвідомити її позицію.

Келлог уже в Києві — що відомо

Журналісти зняли прибуття американського посланника на Київський залізничний вокзал.

Варто зазначити, що на вокзалі Кіта Келлога зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Коментуючи свій візит до Києва, представник Дональда Трамп заявив, що "це шанс провести хороші потенційні переговори".

Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії — слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник США з питань України та РФ

Окрім того, він вкотре повторив слова Дональда Трампа про те, що нібито "війна не розпочалася би, якби він був тоді президентом".

Він розуміє, що люди страждають, розуміє, які руйнування. І ми хочемо, щоб це завершилося, — запевнив Келлог.

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