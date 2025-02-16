Трамп хоче запропонувати Лукашенку таємну угоду

Згідно з даними журналістів, американський лідер Дональд Трамп планує запропонувати білоруському диктатору Олександру Лукашенку "угоду" щодо послаблення санкцій в обмін на масове звільнення політв’язнів.
Головні тези:
- Трамп хоче вплинути на ситуацію в Білорусі через угоду з Лукашенком щодо послаблення санкцій.
- Представник американського дипломатичного корпусу провів зустрічі з Лукашенком та представниками білоруського КГБ.
Трамп хоче вплинути на ситуацію в Білорусі
Як стверджують інсайдери видання, 12 лютого до Мінська приїздив високопоставлений американський дипломат.
Він провів зустрічі з нелегітимним президентом РБ та главою білоруського КГБ. Що важливо розуміти, це було першою подібною взаємодією за останні 5 років.
Згідно з наявними даними, візит здійснили заступник помічника держсекретаря Крістофер Сміт і ще двоє американських посадовців.
За словами самого Сміта, команда Дональда Трампа розмірковує над "великою домовленістю", за якою би Лукашенко погодився на масове звільнення політв’язнів, включно з найбільш відомими.
Після цього Білий дім послабив би санкції проти банківської сфери Білорусі та експорту її поташу. Про ці деталі на анонімних умовах розповіли двоє присутніх на зустрічі.
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