Трамп хоче запропонувати Лукашенку таємну угоду
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Трамп хоче запропонувати Лукашенку таємну угоду

Трамп
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Джерело:  The New York Times

Згідно з даними журналістів, американський лідер  Дональд Трамп планує запропонувати білоруському диктатору Олександру Лукашенку "угоду" щодо послаблення санкцій в обмін на масове звільнення політв’язнів.

Головні тези:

  • Трамп хоче вплинути на ситуацію в Білорусі через угоду з Лукашенком щодо послаблення санкцій.
  • Представник американського дипломатичного корпусу провів зустрічі з Лукашенком та представниками білоруського КГБ.

Трамп хоче вплинути на ситуацію в Білорусі

Як стверджують інсайдери видання, 12 лютого до Мінська приїздив високопоставлений американський дипломат.

Він провів зустрічі з нелегітимним президентом РБ та главою білоруського КГБ. Що важливо розуміти, це було першою подібною взаємодією за останні 5 років.

Згідно з наявними даними, візит здійснили заступник помічника держсекретаря Крістофер Сміт і ще двоє американських посадовців.

Після зустрічей вони вирушили у прикордонне з Литвою село, де забрали звільнених із в’язниці американця і двох білорусів-політв’язнів, після чого поїхали до Вільнюса. Сміт назвав звільнення трьох політв’язнів "великою перемогою і кроком у рамках порядку денного президента Трампа за принципом "мир завдяки силі".

За словами самого Сміта, команда Дональда Трампа розмірковує над "великою домовленістю", за якою би Лукашенко погодився на масове звільнення політв’язнів, включно з найбільш відомими.

Після цього Білий дім послабив би санкції проти банківської сфери Білорусі та експорту її поташу. Про ці деталі на анонімних умовах розповіли двоє присутніх на зустрічі.

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