Путін створив новий таємний департамент — що відомо

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїм шпигунським спецслужбам створити тіньовий підрозділ для диверсій та вбивств у країнах Європи. Про це дізналися американські журналісти від своїх інсайдерів у західній розвідці.

Росія створила ще один небезпечний департамент

Згідно з даними ЗМІ, станом на сьогодні він відомий як департамент спеціальних завдань та розташований в штабі російської військової розвідки, розгалуженому комплексі зі скла та сталі на околиці Москви — йдеться про Акваріум.

Багато операцій уже відбулися: це були спроби вбивства, диверсії та змови з метою встановлення запалювальних пристроїв у літаки.

Анонімні джерела стверджують, що створення цього департаменту є черговою атакою Путіна на Захід на тлі війни РФ проти України.

Таким чином російський диктатор намагається помститися союзникам Києва, які надають йому допомогу для стримування ворога.

На департамент працюють “ветерани деяких із найнебезпечніших таємних операцій Росії за останні роки".