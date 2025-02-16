Путін створив новий таємний департамент — що відомо
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Путін створив новий таємний департамент — що відомо

Путін
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Джерело:  The Wall Street Journal

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїм шпигунським спецслужбам створити тіньовий підрозділ для диверсій та вбивств у країнах Європи. Про це дізналися американські журналісти від своїх інсайдерів у західній розвідці.

Головні тези:

  • Путін намагається помститися Заходу за підтримку України у війні.
  • Департамент співпрацює з досвідченими ветеранами найнебезпечніших російських операцій за останні роки.

Росія створила ще один небезпечний департамент

Згідно з даними ЗМІ, станом на сьогодні він відомий як департамент спеціальних завдань та розташований в штабі російської військової розвідки, розгалуженому комплексі зі скла та сталі на околиці Москви — йдеться про Акваріум.

Багато операцій уже відбулися: це були спроби вбивства, диверсії та змови з метою встановлення запалювальних пристроїв у літаки.

Анонімні джерела стверджують, що створення цього департаменту є черговою атакою Путіна на Захід на тлі війни РФ проти України.

Таким чином російський диктатор намагається помститися союзникам Києва, які надають йому допомогу для стримування ворога.

На департамент працюють “ветерани деяких із найнебезпечніших таємних операцій Росії за останні роки".

Кремль вважає Захід співучасником атак України на Росію. Йдеться начебто про підрив трубопроводу Nord Stream, вбивства високопосадовців у Москві та удари з використанням західних ракет великої дальності.

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