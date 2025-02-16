Путин создал новый тайный департамент — что известно

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своим шпионским спецслужбам создать теневое подразделение для диверсий и убийств в странах Европы. Об этом узнали американские журналисты от своих инсайдеров в западной разведке.

Россия создала еще один опасный департамент

Согласно данным СМИ, по состоянию на сегодняшний день он известен как департамент специальных задач и расположен в штабе российской военной разведки, разветвленном комплексе из стекла и стали на окраине Москвы — речь идет об Аквариуме.

Много операций уже состоялись: это были попытки убийства, диверсии и заговора с целью установки зажигательных устройств в самолеты.

Анонимные источники утверждают, что создание этого департамента является очередной атакой Путина на Запад на фоне войны РФ против Украины.

Таким образом, российский диктатор пытается отомстить союзникам Киева, которые оказывают ему помощь для сдерживания врага.

На департамент работают "ветераны некоторых из самых опасных тайных операций России за последние годы".