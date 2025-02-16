Ситуация на фронте резко изменилась — что происходит

За прошедшие сутки на всех участках фронта было зафиксировано 261 боевое столкновение. В последние дни количество атак врага выросло фактически втрое. Самым горячим направлением остается Покровское, где украинские воины отразили 71 штурм армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 16 февраля 2025 года:

личного состава — около 858390 (+1730) человек,

танков — 10073 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 21011 (+84) ед,

артиллерийских систем — 23185 (+11) ед,

РСЗО — 1283 (+0) ед,

средства ПВО — 1067 (+0) ед,

самолетов — 370 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 25377 (+36),

крылатые ракеты — 3063 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 37456 (+77) ед,

специальная техника — 3749 (+2)

facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что 15 февраля враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросив 88 КАБ.

Более того, армия РФ совершила более четырех тысяч обстрелов, из них 211 — из реактивных систем залпового огня, и привлекла для поражения 1385 дронов-камикадзе.