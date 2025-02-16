Ситуация на фронте резко изменилась — что происходит
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте резко изменилась — что происходит

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки на всех участках фронта было зафиксировано 261 боевое столкновение. В последние дни количество атак врага выросло фактически втрое. Самым горячим направлением остается Покровское, где украинские воины отразили 71 штурм армии РФ.

Главные тезисы

  • По состоянию на 16 февраля 2025 года российские захватчики несут значительные потери в военной технике и личном составе.
  • Армия РФ совершила более четырех тысяч обстрелов и нанесла 59 авиационных ударов по позициям украинских войск.

Потери армии РФ по состоянию на 16 февраля 2025 года:

  • личного состава — около 858390 (+1730) человек,

  • танков — 10073 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 21011 (+84) ед,

  • артиллерийских систем — 23185 (+11) ед,

  • РСЗО — 1283 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1067 (+0) ед,

  • самолетов — 370 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 25377 (+36),

  • крылатые ракеты — 3063 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 37456 (+77) ед,

  • специальная техника — 3749 (+2)

facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что 15 февраля враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросив 88 КАБ.

Более того, армия РФ совершила более четырех тысяч обстрелов, из них 211 — из реактивных систем залпового огня, и привлекла для поражения 1385 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники оккупанта.

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