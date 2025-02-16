Ситуація на фронті різко змінюється — що відбувається

Протягом минулої доби на всіх ділянках фронту було зафіксовано 261 бойове зіткнення. Протягом останніх днів кількість атак ворога зросла фактично втричі. Найгарячішим напрямком залишається Покровський, де українські воїни відбили 71 штурм армії РФ.
Головні тези:
- Станом на 16 лютого 2025 року російські загарбники зазнають значних втрат у військовій техніці та особовому складі
- Армія РФ здійснила понад чотири тисячі обстрілів та завдала 59 авіаційних ударів по позиціях українських військ.
Втрати армії РФ станом на 16 лютого 2025 року:
особового складу — близько 858390 (+1730) осіб,
танків — 10073 (+5) од,
бойових броньованих машин — 21011 (+84) од,
артилерійських систем — 23185 (+11) од,
РСЗВ — 1283 (+0) од,
засоби ППО — 1067 (+0) од,
літаків — 370 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 25377 (+36),
крилаті ракети — 3063 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 37456 (+77) од,
спеціальна техніка — 3749 (+2)
Генштаб ЗСУ повідомляє, що 15 лютого ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинувши 88 КАБ.
Ба більше, армія РФ здійснила понад чотири тисячі обстрілів, з них 211 — із реактивних систем залпового вогню, та залучила для ураження 1385 дронів-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-