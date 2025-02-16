Самый тяжелый день в 2025 году. Как развиваются события на поле боя

Команда аналитического проекта DeepState обращает внимание на то, что 15 февраля на фронте был самый тяжелый день в 2025 году. Так, за прошедшие сутки произошло 250 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.
Главные тезисы
- Украинские воины защищали позиции и отражали атаки российских захватчиков на разных направлениях.
- Самым горячим направлением остается Покровский.
Что происходит на фронте 15-16 февраля
Около 23:00 Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала суток 15 февраля произошло по меньшей мере 250 атак врага.
Активнее всего враг атаковал на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении.
Утром 16 февраля Генштаб уточнил, что за прошедшие сутки зафиксировано 261 боевое столкновение.
Под удары врага попали следующие населенные пункты: Иволжанское, Кияница, Долгая Балка, Красное Первое, Новая Балка, Покровск, Алексеевка, Разлив, Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса и Копани.
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