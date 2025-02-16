Самый тяжелый день в 2025 году. Как развиваются события на поле боя
Категория
Украина
Дата публикации

Самый тяжелый день в 2025 году. Как развиваются события на поле боя

ВСУ
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Источник:  DeepState

Команда аналитического проекта DeepState обращает внимание на то, что 15 февраля на фронте был самый тяжелый день в 2025 году. Так, за прошедшие сутки произошло 250 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

Главные тезисы

  • Украинские воины защищали позиции и отражали атаки российских захватчиков на разных направлениях.
  • Самым горячим направлением остается Покровский.

Что происходит на фронте 15-16 февраля

На фронте сегодня был самый тяжелый день в 2025 году — с начала суток 250 боевых столкновений, — отмечают украинские аналитики.

Около 23:00 Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала суток 15 февраля произошло по меньшей мере 250 атак врага.

Это еще не окончательные цифры, точные будут на 8 утра, но это уже говорит о крайне значительной интенсивности действий врага, — было сказано в официальном отчете.

Фото: DeepState

Активнее всего враг атаковал на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении.

Утром 16 февраля Генштаб уточнил, что за прошедшие сутки зафиксировано 261 боевое столкновение.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросив 88 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 211 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1385 дронов-камикадзе.

Под удары врага попали следующие населенные пункты: Иволжанское, Кияница, Долгая Балка, Красное Первое, Новая Балка, Покровск, Алексеевка, Разлив, Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса и Копани.

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