Найважчий день у 2025 році. Як розвиваються події на полі бою

Команда аналітичного проєкту DeepState звертає увагу на те, що 15 лютого на фронті був найважчий день у 2025 році. Так, протягом минулої доби відбулося 250 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.
Головні тези:
- Українські воїни захищали позиції та відбивали атаки російських загарбників на різних напрямках.
- Найгарячішим напрямком наразі залишається Покровський.
Що відбувається на фронті 15-16 лютого
Близько 23:00 Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з початку доби 15 лютого відбулося щонайменше 250 атак ворога.
Найактивніше ворог атакував на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямку.
Вранці 16 лютого Генштаб уточнив, що протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення.
Під удари ворога потрапили такі населені пункти: Іволжанське, Кияниця, Довга Балка, Красне Перше, Нова Балка, Покровськ, Олексіївка, Розлив, Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса та Копані.
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