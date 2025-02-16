Найважчий день у 2025 році. Як розвиваються події на полі бою
Категорія
Україна
Дата публікації

Найважчий день у 2025 році. Як розвиваються події на полі бою

ЗСУ
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Джерело:  DeepState

Команда аналітичного проєкту DeepState звертає увагу на те, що 15 лютого на фронті був найважчий день у 2025 році. Так, протягом минулої доби відбулося 250 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.

Головні тези:

  • Українські воїни захищали позиції та відбивали атаки російських загарбників на різних напрямках.
  • Найгарячішим напрямком наразі залишається Покровський.

Що відбувається на фронті 15-16 лютого

На фронті сьогодні був найважчий день у 2025 році — з початку доби 250 бойових зіткнень, — наголошують українські аналітики.

Близько 23:00 Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з початку доби 15 лютого відбулося щонайменше 250 атак ворога.

Це ще не остаточні цифри, точні будуть на 8 ранку, але це вже говорить про вкрай значну інтенсивність дій ворога, — йшлося в офіційному звіті.

Фото: DeepState

Найактивніше ворог атакував на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямку.

Вранці 16 лютого Генштаб уточнив, що протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинувши 88 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 211 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1385 дронів-камікадзе.

Під удари ворога потрапили такі населені пункти: Іволжанське, Кияниця, Довга Балка, Красне Перше, Нова Балка, Покровськ, Олексіївка, Розлив, Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса та Копані.

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