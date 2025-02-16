Сили ППО знищили 95 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 95 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Уночі російські загарбники здійснили повітряний напад на Україну, під час якого використали 143 ударних безпілотника. Більшість з них вдалося збити або знешкодити завдяки злагодженій роботі Сил ППО.

Головні тези:

  • Під час відбиття атаки були задіяні підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи, щоб максимально ефективно захистити територію країни.
  • 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків). 

Атака РФ на Україну 16 лютого — перші подробиці

Новий повітряний напад росіян розпочався о 21:00 15 лютого.

Армія РФ здійснювала атаку 143-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово — РФ. та двома балістичними ракетами (по Одещині) із окупованого Криму.

Цього разу ворожі цілі знищували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 95-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удар Росії знову потрапили Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина.

Фото: facebook.com/kpszsu

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