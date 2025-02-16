Силы ПВО уничтожили 95 дронов во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 95 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ППо
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Ночью российские захватчики совершили воздушное нападение на Украину, во время которого использовали 143 ударных беспилотника. Большинство из них удалось сбить или обезвредить благодаря слаженной работе Сил ПВО.

Главные тезисы

  • При отражении атаки были задействованы подразделения РЭБ и мобильные огневые группы, чтобы максимально эффективно защитить территорию страны.
  • 46 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Атака РФ на Украину 16 февраля — первые подробности

Новое воздушное нападение россиян началось в 21:00 15 февраля.

Армия РФ осуществляла атаку 143 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Орел, Брянск, Шаталово — РФ. и двумя баллистическими ракетами (по Одесщине) из оккупированного Крыма.

В этот раз вражеские цели уничтожали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 95 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 46 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удар России снова попали Киевская, Сумская, Николаевская и Одесская области.

Фото: facebook.com/kpszsu

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