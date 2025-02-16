Силы ПВО уничтожили 95 дронов во время новой атаки РФ

Ночью российские захватчики совершили воздушное нападение на Украину, во время которого использовали 143 ударных беспилотника. Большинство из них удалось сбить или обезвредить благодаря слаженной работе Сил ПВО.
Главные тезисы
- При отражении атаки были задействованы подразделения РЭБ и мобильные огневые группы, чтобы максимально эффективно защитить территорию страны.
- 46 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Атака РФ на Украину 16 февраля — первые подробности
Новое воздушное нападение россиян началось в 21:00 15 февраля.
Армия РФ осуществляла атаку 143 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Орел, Брянск, Шаталово — РФ. и двумя баллистическими ракетами (по Одесщине) из оккупированного Крыма.
В этот раз вражеские цели уничтожали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что 46 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Под удар России снова попали Киевская, Сумская, Николаевская и Одесская области.
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