Як виглядатиме перемога у війні — Келлог звернувся до українців

Україна повинна сама вирішити, що вона вважати перемогою у війні над Росією. З такою заявою виступив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Він також пояснив, яким наразі є його головне завдання на цьому шляху.
Головні тези:
- Келлог заявив про важливість припинення бойових дій для встановлення миру.
- Спецпредставник Трампа назвав головну мету США щодо України.
Келлог звернувся до українців
З заявою з цього приводу спецпредставник США виступив під час дискусій на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Він звертає увагу на те, що українці воюють відважно, а жертви, на які їм довелося піти, є шокуючими.
За словами Келлога, йому довелося бачити це на власні очі, коли був в Ізюмі та інших містах на сході України.
Спецпредставник Дональда Трампа підкреслив, що його першим й головним завданням для встановлення миру є припинення активних бойових дій.
Однак в результаті США будуть боротися за те, щоб Україна була суверенною, стабільною, успішною країною.
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