Як виглядатиме перемога у війні — Келлог звернувся до українців

Україна повинна сама вирішити, що вона вважати перемогою у війні над Росією. З такою заявою виступив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Він також пояснив, яким наразі є його головне завдання на цьому шляху.

Келлог звернувся до українців

З заявою з цього приводу спецпредставник США виступив під час дискусій на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Як виглядає перемога? Я думаю, що ви повинні поставити собі це запитання. Це питання для України, тому що ви боретеся за своє місце. Кіт Келлог Спецпредставник США з питань України та РФ

Він звертає увагу на те, що українці воюють відважно, а жертви, на які їм довелося піти, є шокуючими.

За словами Келлога, йому довелося бачити це на власні очі, коли був в Ізюмі та інших містах на сході України.

Спецпредставник Дональда Трампа підкреслив, що його першим й головним завданням для встановлення миру є припинення активних бойових дій.