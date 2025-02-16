Як виглядатиме перемога у війні — Келлог звернувся до українців
Категорія
Політика
Дата публікації

Як виглядатиме перемога у війні — Келлог звернувся до українців

Келлог звернувся до українців
Джерело:  Укрінформ

Україна повинна сама вирішити, що вона вважати перемогою у війні над Росією. З такою заявою виступив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Він також пояснив, яким наразі є його головне завдання на цьому шляху.

Головні тези:

  • Келлог заявив про важливість припинення бойових дій для встановлення миру. 
  • Спецпредставник Трампа назвав головну мету США щодо України.

Келлог звернувся до українців

З заявою з цього приводу спецпредставник США виступив під час дискусій на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Як виглядає перемога? Я думаю, що ви повинні поставити собі це запитання. Це питання для України, тому що ви боретеся за своє місце.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник США з питань України та РФ

Він звертає увагу на те, що українці воюють відважно, а жертви, на які їм довелося піти, є шокуючими.

За словами Келлога, йому довелося бачити це на власні очі, коли був в Ізюмі та інших містах на сході України.

Спецпредставник Дональда Трампа підкреслив, що його першим й головним завданням для встановлення миру є припинення активних бойових дій.

Однак в результаті США будуть боротися за те, щоб Україна була суверенною, стабільною, успішною країною.

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