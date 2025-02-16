Как будет выглядеть победа в войне — Келлог обратился к украинцам

Украина должна сама решить, что она считает победой в войне над Россией. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог. Он также объяснил, какая сейчас его главная задача на этом пути.

Келлог обратился к украинцам

С заявлением по этому поводу спецпредставитель США выступил в ходе дискуссии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как выглядит победа? Я думаю, что вы должны задать себе этот вопрос. Это вопрос для Украины, потому что вы боретесь за свое место. Кит Келлог Спецпредставитель США по Украине и РФ

Он обращает внимание на то, что украинцы воюют смело, а жертвы, на которые им пришлось пойти, шокируют.

По словам Келлога, ему пришлось видеть это своими глазами, когда был в Изюме и других городах на востоке Украины.

Спецпредставитель Дональда Трампа подчеркнул, что его первой и главной задачей для установления мира является прекращение активных боевых действий.