Зеленський оцінив шанси України на успіх після розмови з Трампом
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський оцінив шанси України на успіх після розмови з Трампом

Володимир Зеленський
Зеленський
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За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна уже розпочала роботу з командою американського лідера Дональда Трампа. Він наголосив, що "успіх можливий".

Головні тези:

  • Прибуття в Київ спецпредставника Трампа у питаннях України та РФ є важливим кроком для пошуку шляхів завершення війни.
  • Український лідер заявив про "хороші зустрічі" з сенаторами США та членами Палати представників.

Зеленський розраховує на прогрес у питанні завершення війни

Ми розпочали роботу з командою президента Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий. Саме на Америку зараз у світі дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, у нього була дійсно хороша телефонна розмова з Дональдом Трампом напередодні Мюнхенської конференції.

Окрім того, Зеленський нагадав про змістовну зустріч із віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Рубіо.

Уже незабаром в Україну прибуде спецпредставник Трампа у питаннях України та РФ — Кіт Келлог. Він буде уважно вивчати ситуацію та шукати шляхи для сильних і дійсно миротворчих рішень президента США

Наші команди дуже детально, уважно працюють над спеціальною угодою між нашими країнами, яка обовʼязково зміцнить Америку та Україну. Ми прагнемо, щоб це стало успіхом саме так, як ми домовлялись.

Окрім того, глава держави заявив про "хороші зустрічі" з сенаторами США та членами Палати представників.

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