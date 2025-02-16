Зеленський оцінив шанси України на успіх після розмови з Трампом

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна уже розпочала роботу з командою американського лідера Дональда Трампа. Він наголосив, що "успіх можливий".
Головні тези:
- Прибуття в Київ спецпредставника Трампа у питаннях України та РФ є важливим кроком для пошуку шляхів завершення війни.
- Український лідер заявив про "хороші зустрічі" з сенаторами США та членами Палати представників.
Зеленський розраховує на прогрес у питанні завершення війни
За словами глави держави, у нього була дійсно хороша телефонна розмова з Дональдом Трампом напередодні Мюнхенської конференції.
Окрім того, Зеленський нагадав про змістовну зустріч із віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Рубіо.
Уже незабаром в Україну прибуде спецпредставник Трампа у питаннях України та РФ — Кіт Келлог. Він буде уважно вивчати ситуацію та шукати шляхи для сильних і дійсно миротворчих рішень президента США
Окрім того, глава держави заявив про "хороші зустрічі" з сенаторами США та членами Палати представників.
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