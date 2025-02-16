Зеленський оцінив шанси України на успіх після розмови з Трампом

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна уже розпочала роботу з командою американського лідера Дональда Трампа. Він наголосив, що "успіх можливий".

Зеленський розраховує на прогрес у питанні завершення війни

Ми розпочали роботу з командою президента Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий. Саме на Америку зараз у світі дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, у нього була дійсно хороша телефонна розмова з Дональдом Трампом напередодні Мюнхенської конференції.

Окрім того, Зеленський нагадав про змістовну зустріч із віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Рубіо.

Уже незабаром в Україну прибуде спецпредставник Трампа у питаннях України та РФ — Кіт Келлог. Він буде уважно вивчати ситуацію та шукати шляхи для сильних і дійсно миротворчих рішень президента США

Наші команди дуже детально, уважно працюють над спеціальною угодою між нашими країнами, яка обовʼязково зміцнить Америку та Україну. Ми прагнемо, щоб це стало успіхом саме так, як ми домовлялись. Поширити

Окрім того, глава держави заявив про "хороші зустрічі" з сенаторами США та членами Палати представників.